Iniciatíva stredné Slovensko ide bojovať za severo-južné cestné prepojenie

Podľa slov primátora Banskej Bystrice Jána Noska majú o členstvo v iniciatíve záujem aj regionálne organizácie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a mesto Lučenec.

„Chceme v ďalšom období pripraviť programovú konferenciu zameranú na ciele iniciatívy, ktorá bude 9. novembra a zároveň rozbiehame petičnú akciu na celej osi severo-južného prepojenia, čím chceme získať podpisy obyvateľov a podporu od obyvateľov, aby sa skutočne týmto problémom začalo seriózne zaoberať ministerstvo dopravy a tiež vláda Slovenskej republiky. Trváme na tom, aby sme boli dostatočne informovaní o tom, v akej fáze je projektová príprava jednotlivých úsekov na trase severo-južného prepojenia. Napriek tomu, že sme dostali verejný prísľub od investičného riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, doteraz sa tak nestalo,“ uviedol Nosko.

Petíciu budú prostredníctvom všetkých členov iniciatívy distribuovať do regionálnych združení ZMOS-u, pričom podľa Noska centrála pre zber petičných hárkov bude na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

„Chceli by sme, aby sa do toho zapojili obyvatelia celého Banskobystrického kraja, aj Liptova až po Dolný Kubín,“ dodal primátor Banskej Bystrice. Spomenul aj prejavy občianskej nespokojnosti ako napríklad zablokovanie priechodov v Ružomberku, v Krupine, pričom dodal, že do týchto aktivít sa chcú zapojiť aj ďalšie mestá.

Splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty Igor Janckulík uviedol, že ich úlohou je hľadať finančné prostriedky, pričom jednou možnosťou je aj uvoľnenie takzvanej dlhovej brzdy. „Budem sa snažiť, aby uvoľnenie dlhovej brzdy bolo nastavené tak, aby bolo priechodné aj v opozícii. Dlhová brzda by sa mala uvoľniť tak, aby sme vedeli presne, čo ideme stavať, kedy ideme stavať a za koľko ideme stavať. Nie tak, ako bolo teraz uznesenie v parlamente, že tam bolo 73 úsekov v nejakej hodnote 18 miliárd (eur)," skonštatoval Janckulík.

Na stretnutí sa zúčastnil aj novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý prisľúbil z pozície župana úzku spoluprácu s Iniciatívou stredné Slovensko. „Je veľmi dôležité potiahnutie R2 až do Košíc. Zatiaľ v dnešných plánoch je to po Tornaľu, čo je tiež dobré,“ povedal Lunter.

Nedostatočná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku spojila primátorov a starostov, ktorí 30. mája oficiálne založili otvorené združenie „Iniciatíva stredné Slovensko“. Cieľom združenia je vyvinúť tlak na vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná cestná sieť a severo-južné prepojenie Slovenska. Prepojenie severu s juhom predstavuje cestné spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy. Zmluvu o združení podpísali primátori zakladajúcich členov, medzi ktorých patrí Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Krupina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Zvolen, Žiar nad Hronom a obec Podbrezová. Ide o otvorené združenie právnických osôb, pričom jeho členmi sa môžu stať aj podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie.