Prichádza ďalšia vlna poplatkov bánk

Už začiatkom budúceho roka musia so zdražovaním služieb počítať klienti Slovenskej sporiteľne, VÚB banky, ČSOB banky, OTP banky, Privatbanky a Oberbanky. Viac peňazí si ľudia priplatia za vloženie hotovosti v banke na cudzí účet, realizovanie platobných príkazov priamo v pobočke banky, zobratie spotrebného úveru a v niektorých prípadoch zdražia aj celé balíky služieb.

„S príchodom nového roka zdražovanie poplatkov ohlásilo šesť bánk. Je veľmi pravdepodobné, že v ďalších mesiacoch sa k nim pridajú aj ďalšie finančné domy a zvyšovanie poplatkov zasiahne veľa ľudí,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik.

Podľa neho banky zdražovaním poplatkov reagujú na súčasnú hypotekárnu vojnu, ktorá výrazne znížila výnosy z poskytovania úverov. „Nízke úroky z pôžičiek čoraz viac okresávajú bankové zisky. Spolu so zvyšovaním poplatkov je zároveň čoraz viac viditeľná snaha finančných domov o minimalizovanie bežných operácií priamo v pobočkách jednotlivých bánk,“ tvrdí Ovčarik.

Pre banky je výhodnejší bezhotovostný styk, ako narábanie s bankovkami. Obchody napríklad platia paušál za terminály a zákazníci tieto náklady platia v cene výrobkov.

Ziskovosť domáceho bankového sektora klesla za prvých 9 mesiacov tohto roku medziročne o 12 percent. Ešte v roku 2016 dokázali finančné domy za trištvrte roka zarobiť 562 miliónov eur. V rovnakom období tohto roka dosiahol zisk všetkých na Slovensku podnikajúcich bánk 494 miliónov eur. Úrokové výnosy klesli z takmer 1,62 miliardy eur na 1,48 miliardy eur. V rovnakom období vzrástli výnosy z poplatkov z 394 miliónov na 398 miliónov eur. Bankám sa zároveň darí znižovať prevádzkové náklady, ktoré klesli z 931 miliónov na 903 miliónov eur.

V praxi rekordne lacné hypotéky prinútili banky k obnoveniu viacerých absurdných poplatkov. Slováci už začiatkom tohto roka začali platiť niekoľko eur za vloženie hotovosti na cudzí účet. „Dosť čo musím platiť drahý nájom a ešte aj banka ma chce ošklbať pri vklade hotovosti na účet,“ povedala Mariana Halanová z Bratislavy. Tá ako recepčná pracuje v jednom z miestnych hotelov a časť výplaty dostáva v hotovosti. Preto vkladá hotovosť priamo na účet majiteľa bytu.

Poplatok za vloženie hotovosti s príchodom nového roka zdražie v najväčšej domácej banke z 1,50 na 3 eurá. „Vklad hotovosti na vlastný účet je stále bez poplatkov, zvýšenie sa dotkne len prípadov, keď hotovosť na účet vkladá tretia osoba, teda nie majiteľ účtu či oprávnená osoba. Aj tu však existuje alternatíva vo forme vkladu na vlastný účet a následný bezhotovostný prevod,“ upozornila Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

V najväčšej domácej banke stúpnu od začiatku roka aj ďalšie poplatky za finančné operácie nachádzajúce sa mimo predplatených balíkov služieb. Ďalej napríklad obchodníci musia počítať s novým poplatkom za spracovanie viac ako 100 kusov mincí. Konkrétne pri 101 až 500 kusoch triedených mincí bude poplatok vo výške 3 eur. Ak klient do banky donesie viac kusov triedených mincí, zaplatí 10 eur. V prípade uloženia netriedených mincí bude nový poplatok vo výške od 6 do 20 eur. Zadarmo sa aj naďalej bude dať vložiť maximálne 100 kusov kovových peňazí.

S príchodom nového roka poplatky dvíha aj ČSOB banka. „Zmeny poplatkov smerom nahor sa týkajú najmä poplatkov spojených s úkonmi v pobočke a s hotovosťou. Klientom ponúkame štandardne možnosť uskutočniť tieto transakcie inou – lacnejšou cestou, prípadne úplne zadarmo elektronicky,“ povedala Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB banky. Napríklad z 2 na 4 eurá vzrastie poplatok za vedenie bežného účtu. „V tomto prípade sa mení cena za vedenie účtu bez balíka služieb. Táto zmena bude mať minimálny dosah na klientov, keďže až 98 percent z nich má zriadený balík služieb Pohoda alebo Extra Pohoda a ich ceny sa nijako nemenia,“ dodala Jamborová.

Od 13. januára 2018 mení cenníky aj VÚB banka. Po tomto dátume stúpne napríklad poplatok za vloženie 100 kusov mincí z 0,50 eura na 1 euro. Zároveň z dvoch na štyri percentá vzrastie poplatok za poskytnutie úveru. Dnes klient banke za poskytnutie úveru vo výške 4-tisíc eur zaplatí 80 eur a po zdražení poplatok stúpne až na 160 eur. „Na slovenskom trhu stále existujú banky, ktoré v rámci akcií odpúšťajú poplatok za poskytnutie spotrebného úveru a ľudia sa mu dokážu vyhnúť porovnaním ponúk viacerých finančných domov,“ poradil Ovčarik.

Od začiatku budúceho roka sa menia cenníky aj v OTP banke. Konkrétne poplatok za vinkulovanie finančných prostriedkov na žiadosť klienta stúpne zo 70 na 100 eur. Túto finančnú operáciu využívajú ľudia hlavne pri kúpe nehnuteľnosti, keď banka peniaze z vinkulovaného účtu predávajúcemu uvoľní až po tom, čo sa do katastra zapíše meno nového majiteľa. OTP banka zároveň zavádza aj nový poplatok vo výške 33 eur. Ten sa bude vyberať za vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí a klient ho banke nezaplatí jedine, ak pôjde o Štátny fond rozvoja bývania. Rovnaký poplatok vo výške 33 eur bude finančný dom pýtať aj za vzdanie sa záložného práva pri hypotekárnom úvere a pri úvere zabezpečenom finančným majetkom.

S príchodom januára vzrastie poplatok za výber z účtu v Privatbanke z 1,70 eura na 2,5 eura. Tiež zdražie aj výber hotovosti z bankomatov iných finančných domov a tento poplatok sa zvýši z 1,30 eura na 2 eurá. Na druhej strane Privatbanka zruší sankcie za predčasný výber z nadlimitného terminovaného vkladu a lacnejšie bude aj expresné vydanie platobnej karty. V tomto prípade sa poplatok zníži z 50 na 25 eur.

S príchodom nového roka mení cenníky aj Oberbanka. V tomto finančnom dome stúpne zo 4 na 5 eur poplatok za vedenie účtu Výhoda. Ďalej zdražie aj vedenie účtu Klasik, kde sa poplatok zvýši z 1,50 na 2 eurá a rovnaké zdražovanie čaká aj účty pre mladých a študentov. Ak peniaze na účet v Oberbanke vloží tretia osoba, finančný dom zinkasuje poplatok vo výške 1,50 eura.

V minulosti tvrdý boj proti bankovým poplatkom viedlo slovenské ministerstvo financií. Tomu sa vytvorením razantného tlaku podarilo banky načas odradiť od vyberania poplatku za vloženie hotovosti. Dnes už štát razantne tlačiť na nižšie bankové poplatky neplánuje. „Ministerstvo financií Slovenskej republiky nevstupuje do cenotvorby na bankovom trhu. Klienti si môžu vybrať banku, ktorá im poskytne najlepšie podmienky a služby, a využiť možnosť bezodplatného prenosu účtu z jednej banky do inej. Zároveň upozorňujeme klientov na možnosť využiť zvýhodnené účty, ktoré musia mať banky vo svojej ponuke zo zákona,“ povedala Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií. Štát totiž finančným domom prikázal pre ľudí s mesačným príjmom do 400 eur viesť bezplatné účty a lepšie zarábajúci ľudia majú nárok na účet za 3 eurá.

Pri nízkych úrokoch sa na jednej strane zvyšujú bankové poplatky, no na druhej prinášajú historicky najnižšie úroky pri hypotékach. Aj túto jeseň sa domáce finančné domy snažia k sebe prilákať nových klientov na rôzne akcie. Aktuálne znižovanie úrokov pri hypotékach oznámila UniCredit banka, ktorá pri tri roky nemennej sadzbe ponúka úrok vo výške 0,89 percenta. Ak sa klient rozhodne pre päťročnú fixáciu úroku, výška úroku bude 1,19 percenta za rok. Na získanie výhodného úroku musia mať žiadatelia o úver úspory minimálne vo výške 20 percent z ceny nehnuteľnosti a zároveň si musia poistiť schopnosť splácania pôžičky. Bez nutnosti poistenia splácania úveru začína v Prima banke najlacnejšia hypotéka na ročnom úroku vo výške 1,2 percenta.