Príplatky za prácu v noci a cez sviatok majú byť vyššie od mája

Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do parlamentu predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu má stúpnuť zo súčasných 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce, čo od mája budúceho roka predstavuje nárast z 0,55 eura na hodinu na 1,38 eura na hodinu.

Maximálna suma príplatku za prácu cez sviatok sa má zvýšiť zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Poslanci za Smer tiež navrhujú zaviesť nový príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý by zamestnanec dostával popri svojej mzde najmenej v sume hodinovej minimálnej mzdy. Od mája budúceho roka by tak tento príplatok dosahoval 2,759 eura.

Poslanci za Smer tiež navrhujú zabezpečiť príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu a v nedeľu a za prácu počas sviatku aj zamestnancom pracujúcim na dohody. „Účelom je zabrániť zneužívaniu prác vykonávaných „na dohodu“ na výkon prác najmä počas sobôt, nedieľ, vo sviatok ale aj v noci,“ argumentujú predkladatelia navrhovaných zmien. Novela Zákonníka práce by podľa poslancov za Smer mohla ovplyvniť až 761,5 tisíca zamestnancov. Zvýšenie tzv. čistého príjmu dotknutých zamestnancov možno podľa predkladateľov odhadnúť na približne 337,5 milióna eur v roku 2018 a na 535,6 milióna eur v roku 2019. „Zvýšenie čistého príjmu na jedného zamestnanca tak v roku 2018 bude predstavovať cca 443,1 eura a 703,3 eura v roku 2019, čo predstavuje zvýšenie čistých príjmov zamestnancov v priemere o viac ako 58,60 eura mesačne,“ uviedli poslanci.

Predkladatelia očakávajú negatívny vplyv novely pracovného kódexu na podnikateľské prostredie vzhľadom na zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov. Od začiatku mája do konca decembra budúceho roka by si mala novela od zamestnávateľov vyžiadať 647,5 mil. eur, z toho 614,1 mil. eur sa má týkať samotnej podnikateľskej sféry. V roku 2019 má zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov stúpnuť na 1,02 mld. eur, z čoho 969,6 mil. eur sa má vzťahovať na podnikateľov v súkromnej sfére. „Tieto dopady môžu byť zmiernené, ak sa naplní jeden z cieľov v novely, a to znížiť rozsah práce v noci, sobotu, nedeľu a vo sviatok,“ tvrdia poslanci Podmanický, Glváč a Petrák. Žiadne alebo nižšie dopady podľa nich možno očakávať u zamestnávateľov, ktorí už v súčasnosti poskytujú mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu alebo vyššie mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a prácu vo sviatok.

Navrhovaná novela pracovného kódexu obsahuje aj ďalšie navrhované zmeny. Ide o zavedenie povinnosti neponúknuť pri dojednávaní mzdy v pracovnej zmluve základnú zložku mzdy v sume nižšej ako je suma základnej zložky zverejnená v ponuka zamestnania, vypustenie povinnosti uvádzať niektoré údaje v potvrdení o zamestnaní, úpravu nárokov v prípade pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v osobitných prípadoch a doplnenie možnosti vyplácať mzdu za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna. Novela zákona zavádza aj zákaz uplatňovať normy spotreby práce, ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov.