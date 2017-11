Chaos v obchode s drevom

Ťažbu a biznis s drevom na Slovensku sprevádzajú stále spory. Upratať obchod s drevom by mal nový zákon o dreve z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Mešká však už štyri roky. Európsku legislatívu o dreve sme mali preniesť do našich zákonov do marca 2013. Tá rieši práve zamedzenie vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na trh.