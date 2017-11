Tajani: Účet pre Britániu za brexit je aspoň 60 miliárd eur

Veľká Británia musí pred vystúpením z Európskej únie odviesť do jej rozpočtu minimálne 60 miliárd eur. Vyhlásil to v pondelok predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani.

Vyjednávania medzi Britániou a EÚ viaznu najmä na spore o čiastku, ktorú musí Londýn zaplatiť, aby vyrovnal svoje záväzky voči bloku. Na úrovni EÚ rôzne odhady naznačujú, že britský účet za brexit by sa mal pohybovať v rozpätí 60 až 100 mld. eur, čo vláda v Londýne doteraz odmietala.

„Podľa môjho názoru, by to malo byť najmenej 60 mld. eur," povedal Tajani v rozhovore pre zástupcov nemeckých médií. „Ak by EÚ prijala menej, európski občania by museli doplatiť zvyšok. Prečo by ale mali britský účet platiť Nemci, Taliani, Španieli, alebo Holanďania?“ opýtal sa predseda EP.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v piatok uviedol, že v rokovaniach je nutné dosiahnuť pokrok v najbližších dvoch týždňoch, aby sa v decembri dalo posunúť k diskusiám o budúcich obchodných vzťahoch. Európski lídri sa totiž podľa neho na summite 14. a 15. decembra potrebujú rozhodnúť, či je pokrok v úvodných otázkach vrátane výšky britských finančných záväzkov „dostatočný“. Barnier pripomenul sľub britskej premiérky Theresy Mayovej, že Británia uhradí svoje finančné príspevky pred odchodom z EÚ a zdôraznil, že je „nevyhnutné“, aby sa jej slová premenili na konkrétny záväzok.