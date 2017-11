Odstúpenie od dohody NAFTA by spomalilo rast Spojených štátov

Pravdepodobnosť, že Spojené štáty vystúpia zo Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), je zhruba jedna ku štyrom. Vyplýva to z prieskumu denníka The Wall Street Journal medzi ekonómami.

Zhruba 82 percent respondentov sa domnieva, že takýto krok by viedol k spomaleniu hospodárskeho rastu USA v nasledujúcich dvoch rokoch. Ďalších sedem percent respondentov sa dokonca obáva, že americká ekonomika by sa dostala do recesie.

Nikto z opýtaných ekonómov nepredpovedal, že by odchod z NAFTA hospodársky rast USA podporil. Zhruba 11 percent respondentov predpokladá, že odchod by nemal na ekonomiku USA žiaden dopad. Zmena obchodnej dohody NAFTA medzi USA, Kanadou a Mexikom bola jedným z kľúčových volebných sľubov terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa. O doterajšej zmluve často hovoril ako o katastrofe pre amerických priemyselné podniky.

Kritici dohody tvrdia, že NAFTA zvyšuje obchodný deficit USA a pripravuje krajinu o pracovné miesta v spracovateľskom priemysle. Podľa zástancov však dohoda vytvára v USA pracovné miesta v sektore služieb a prináša výhody pre spotrebiteľov i podnikom závislým od dovozu tovaru, píše The Wall Street Journal.

Ekonómovia v prieskume predpovedali, že hrubý domáci produkt Spojených štátov sa v tomto aj budúcom roku zvýši o 2,5 percenta. V roku 2019 potom očakávajú spomalenie hospodárskeho rastu na 2,1 percenta a o rok neskôr ďalšie zvoľnenie na 2,0 percenta.