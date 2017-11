Freedom House: S informáciami na internete manipulovali desiatky vlád

Aspoň 30 vlád sa v tomto období zapojilo do formovania verejnej mienky v snahe posilniť oficiálne stanoviská, pretlačiť na diskusiu určité témy alebo bojovať s kritikmi. Uvádza to americká mimovládna organizácia Freedom House, ktorá v rámci Freedom on the Net 2017 skúmala klímu na internete v 65 krajinách. V 18 prípadoch vraj dezinformácie prehovorili do volieb.

Medzi tri desiatky manipulátorských vlád zaraďuje Freedom House ruskú, čínsku, tureckú a venezuelskú, ale aj mexickú, filipínsku či sudánsku. Počet krajín, ktoré sa snažia na internete formovať verejnú mienku, sa za posledný rok zvýšil o sedem. Čína vyšla z hodnotenia tretí rok po sebe ako krajina s najnižšou slobodou internetu, nasledovaná Sýriou a Etiópiou.

Freedom House ďalej uvádza, že dezinformačné a manipulačné kampane hrali počas skúmaného obdobia významnú úlohu vo voľbách aspoň v 18 krajinách. Sú medzi nimi Spojené štáty, v západnej Európe ide o Francúzsko, Nemecko, Britániu a Taliansko. Česká republika ani Slovensko súčasťou výskumu neboli. Na rozdiel od medializovaných údajných snáh Moskvy ovplyvňovať voľby v zahraničí ale podľa Freedom House väčšina dezinformačných operácií príslušných krajín cieli na domáce publikum.

Rozkvet dezinformačných stratégií, ako je použitie zaplatených alebo automatizovaných účtov na sociálnych sieťach, šírenie falošných správ a ďalších nástrojov propagandy, viedol ku globálnemu zhoršeniu slobody na internete už siedmy rok za sebou, uvádza správa Freedom on the Net 2017. Rekordný počet vlád podľa nej v uplynulom roku z politických a bezpečnostných dôvodov obmedzoval prístup k internetu, často v oblastiach obývaných etnickými alebo náboženskými menšinami.

„Na rozdiel od priamych metód cenzúry, akými sú blokovanie webových stránok alebo zatýkanie za online aktivity, je manipuláciu obsahu na internete ťažké odhaliť. Tiež sa s ňou ťažšie bojuje, vzhľadom na jej rozdrobenosť a počet zapojených osôb. Dopady týchto rýchlo sa šíriacich techník na demokraciu a občianske aktivity sú potenciálne zničujúce,“ napísal washingtonský Freedom House.