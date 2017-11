Poslanci v Detve otvorili cestu investícii belgickej firmy

Mestskí poslanci vyjadrili podporu investičnému zámeru už minulý mesiac, ale pred schválením predaja pozemkov požadovali predloženie štúdie vplyvov na životné prostredie EIA. „Na základe dostupných informácií nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať významné negatívne vplyvy na kvalitu a pohodu obyvateľov mesta Detva,“ konštatujú autori štúdie predloženej investorom v záverečnom zhodnotení.

Zástupca investora Pavol Konečný v utorok v diskusii potvrdil záujem investora o investíciu v Detve. „Garantujeme 352 pracovných miest v pracovnom pomere. Toto je kľúčová vec a tento záväzok je uvedený v kúpnej zmluve. Mzdy tu budú musieť byť nadpriemerné, aby boli zaujímavé pre región,“ uviedol Konečný. Investor sa v zmluve zaväzuje aj nadviazať partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami v regióne.

Súčasťou vypracovanej štúdie EIA je rozptylová štúdia, dendrologické posúdenie a dopravno-kapacitné posúdenie. Z výsledkov týchto štúdií usúdili odborníci, že „navrhovanou činnosťou nebude prekročená ekologická únosnosť prostredia a tiež, že výstavba výrobných hál, administratívnej budovy, parkovísk a prístupovej cesty k týmto objektom a ich následné využitie sa dá zosúladiť zo záujmami ochrany prírody“. Zámer výstavby a prevádzky prvej etapy posúdili za environmentálne prijateľný, ekonomicky vhodný a technicky realizovateľný.

V prvej fáze by po spustení plnej výrobnej prevádzky malo v novom výrobnom závode vzniknúť vyše 300 pracovných miest. Dodatočných vyše 200 pracovných miest by malo vzniknúť príchodom budúceho nájomcu časti výrobného závodu, o ktorom informácie zatiaľ nezverejnili. Súčasťou investície bude aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov. Investor chce najneskôr v priebehu roka 2019 vybudovať dve výrobné haly, administratívnu budovu a ďalšie obslužné stavby. Do roku 2023 plánuje spoločnosť ďalšie rozšírenie výrobného závodu. Mesto Detva vybuduje po hranicu priemyselného parku prístupovú komunikáciu a inžinierske siete.

Plánovaná výrobná prevádzka patrí do ľahkého priemyslu a nebude mať negatívne dopady na životné prostredie. „Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky neškodný“, ozrejmil primátor mesta Ján Šufliarský.

Investícia nadviaže na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby na Podpoľaní a má potenciál výrazne znížiť nezamestnanosť v regióne. Realizácia investície sa prejaví aj tvorbou nepriamych pracovných miest u regionálnych dodávateľov.