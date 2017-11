Elektrina zdražieť môže, plyn nemusí

Domácnosti a malé podniky by sa mali pripraviť v budúcom roku na zdražovanie elektriny. Očakávajú to najväčší dodávatelia energií.

Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) predložila regulačnému úradu cenový návrh na budúcoročné ceny elektriny, ktorý podľa obchodného riaditeľa Miroslava Kullu odráža regulačný vzorec a nárast komodity na burzách. „My ako dodávateľ nevieme nárast komodity na burzách ovplyvniť a je preto nevyhnutné to premietnuť do cien. Podobne ako napríklad sa do cien benzínu premietne zdražovanie ropy na svetových trhoch,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Ku­lla.

Podľa neho však nepôjde u väčšiny zákazníkov o dramatické zvyšovanie cien elektriny. Malo by ísť o zvýšenie koncovej ceny elektriny okolo jedného až dvoch eur za mesiac. Stredoslovenskí energetici upozorňujú, že cena elektriny na burze stúpla o 18 %, čo je necelých päť eur za megawatthodinu oproti prechádzajúcemu obdobiu. „Zaslali sme cenový návrh pre odberateľov elektrickej energie zo segmentu domácnosti a malých podnikov na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Aj rozhodnutia ÚRSO majú totiž vplyv na finálne ceny energií. O zmene cien budeme našich odberateľov informovať čo najskôr po ich schválení regulačným úradom,“ uviedla vedúca kancelárie predstavenstva Stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá.

Nový návrh cien elektriny predložil regulačnému úradu aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP). „Dôvodom je nárast cien elektriny na veľkoobchodnom trhu. Tá je základným parametrom na výpočet regulovaných cien za dodávku elektriny. Vzhľadom na prebiehajúce cenové konania ich nebudeme do rozhodnutia úradu bližšie komentovať,“ doplnil hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Niektorí dodávatelia plynu nové cenové návrhy regulačnému úradu ani len nepodali. Podľa regulačného zákona tak nemusia urobiť, ak ich neplánujú zmeniť. Nové cenové návrhy pri plyne nepodal ani najväčší dodávateľ plynu štátny SPP. „Považujeme situáciu na trhu s plynom za stabilnú, pričom ceny sú podobné ako v minulom roku. Keďže cena komodity na trhoch nevyvoláva tlak na zmenu regulovaných cien, nepredložili sme ÚRSO návrh na úpravu cien za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky na budúci rok,“ doplnil Šebesta. Aj Stredoslovenská energetika považuje nárast ceny plynu na burze za mierny a preto cenový návrh pre odberateľov plynu na budúci rok na regulačný úrad nezaslala. Spoločnosť innogy Slovensko cenový návrh regulačnému úradu podala, ale bližšie sa k nemu nechcela vyjadrovať.

