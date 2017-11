Česi môžu mať do dvoch rokov úroky vo výške troch percent

Počas tejto doby by mala reálna úroková miera dosiahnuť zhruba jedno percento, čo pri inflácii okolo dvoch percent znamená úrokové sadzby okolo troch percent. Na štvrtkovej konferencii Vysoké školy finanční a správní to uviedol guvernér ČNB Jiří Rusnok.

„Počas jedného – dvoch rokov by sme sa mohli vrátiť do normálneho stavu, keď by prirodzená reálna úroková miera mala byť okolo jedného percenta, teda pri inflácii dve percentá by sadzby mali byť okolo troch percent,“ uviedol Rusnok.

Normalizáciu menových podmienok pritom umožňuje podľa neho rast inflácie. V októbri stúpla na 2,9 percenta. K postupnému rastu inflácie a ekonomickému oživeniu podľa guvernéra prispelo oslabenie koruny v predchádzajúcich rokoch.

ČNB na začiatku novembra druhýkrát po ukončení kurzového záväzku zvýšila úrokové sadzby. Základná úroková sadzba, od ktorej sa odvíja úročenie komerčných úverov, tak stúpla o 0,25 percen­tuálneho bodu na 0,5 percenta. Rusnok vtedy uviedol, že rada ČNB môže opäť zvýšiť úrokové sadzby na akomkoľvek ďalšom menovom zasadnutí, ak to bude vyžadovať situácia.

K vývoju ekonomiky Rusnok uviedol, že ekonomika rastie rýchlejšie než jej potenciál, čo je podľa neho náznakom istého prehrievaniu.

„Náš hospodársky cyklus je vo fáze najrýchlejšieho rastu, sme nad potenciálom. Veríme, že stále existuje priestor, aby sa takýto pozitívny rast niekoľko rokov udržal,“ uviedol guvernér. Rizikom je predovšetkým vývoj v zahraničí, dodal.

Pozitívne Rusnok zhodnotil vývoj verejného dlhu ČR, ktorý by v roku 2019 mal klesnúť v pomere k HDP na 30 percent.

„To považujem za veľmi dobré a veľmi rozumné a vytvára to priestor pre manévrovací priestor vlády, ak bude ekonomika konfrontovaná s nejakými šokmi,“ uviedol. Naopak, úroveň dlhu v krajinách eurozóny označil za nezdravú, pretože v prípade nepriaznivého vývoja bude mať veľa ekonomík problém. Navyše to obmedzuje schopnosť Európskej centrálnej banky nastavovať menovú politiku, dodal.