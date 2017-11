Autá budú bezpečnejšie aj drahšie

Počet stratených životov na európskych cestách má v najbližších rokoch klesať. Europoslanci navrhli povinné zavedenie ďalšej vlny bezpečnostných systémov do áut. Všetky nové autá by tak už o niekoľko rokov mali mať na palube už v základnej výbave asistenčné systémy na zabránenie nehody, prípadne na zmiernenie jej následkov.

Návrh poslancov počíta s tým, aby boli vozidlá predávané v Európskej únii povinne vybavené systémom na sledovanie mŕtveho uhla za vozidlom, asistentom pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu a adaptívnym tempomatom, ktorý dokáže prispôsobiť rýchlosť vozidla podľa rýchlosti pred ním idúceho auta. Súčasťou povinnej výbavy majú byť aj automatické brzdové systémy, ktoré sa aktivujú v prípade, že pred vozidlom odhalia prekážku, a tak môžu zachrániť životy chodcov a cyklistov.

„Všetci robíme chyby, či už sme v pozícii vodiča, chodca, či cyklistu. Automatické asistenčné systémy majú v takýchto prípadoch úlohu akýchsi tichých druhých pilotov, ktorí pomáhajú zabrániť nehodám,“ informoval v tlačovej správe Dieter-Lebrecht Koch, nemecký poslanec a spravodajca uznesenia. Pravidlá by mali platiť pre osobné, ľahké úžitkové a nákladné vozidlá spolu s autobusmi.

Desaťtisíce nehôd ročne

V súčasnosti sú tieto pokročilé asistenčné systémy súčasťou príplatkových výbav automobilov. Pred niekoľkými rokmi boli doménou výhradne luxusných vozidiel. Po novom by mali byť štandardnou súčasťou výbavy bez príplatku. V ktorom roku majú byť nové pravidlá uvedené do života, zatiaľ nie je známe.

Systém na sledovanie mŕtveho uhla vozidla vizuálne, prípadne akusticky informuje vodiča o vozidle, ktoré sa nachádza za ním po bokoch auta. Ide o miesta, ktoré nepokrývajú spätné zrkadlá, a zároveň vodič ešte nevidí auto vedľa seba. Pri prechádzaní z jedného pruhu do druhého vznikajú často kvôli mŕtvemu uhlu kolízne situácie.

Asistenčný systém pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu má za úlohu nedovoliť autu opustiť jazdný pruh bez toho, aby to chcel vodič. Pri dotyku s čiarou na ceste systém vodiča akusticky alebo vibračne upozorní na to, že automobil sa dostáva na kraj svojho jazdného pásu. Pokročilejšie systémy priamo zasiahnu do riadenia a vozidlo vrátia do stredu pruhu. Ak vodič indikuje zmenu jazdného pruhu smerovkou, systém sa dočasne deaktivuje a umožní zmenu. Systém môže efektívne zabrániť vozidlu zísť z cesty, prípadne odvrátiť hroziacu čelnú zrážku pri prechode do protismeru.

Európsky parlamentný výbor pre dopravu a turistiku tvrdí, že na európskych cestách zomrie ročne 25-tisíc ľudí. Ďalších 135-tisíc ľudí utrpí v dôsledky dopravnej nehody ťažké zranenia. Ľudský faktor je pritom zodpovedný za 90 percent dopravných nehôd.

Eurokomisárka: Nechceme, aby ceny stúpli výrazne

Viac elektronických systémov vozidla môže zvýšiť ich cenu. „Porovnanie nákladov a efektívnosti týchto opatrení bolo, samozrejme, kľúčové pri hodnotení nášho návrhu. Nechceme, aby museli spotrebitelia po novom platiť oveľa viac za takto upravené automobily. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že z pohľadu bezpečnosti ide o nutnosť,“ povedala Violeta Bulcová, eurokomisárka pre dopravu.

Európska únia nezasahuje do bezpečnostných systémov vozidiel po prvý raz. Od roku 2006 musia byť všetky nové automobily predávané v členských štátoch Európskej únie vybavené protiblokovacím systémom bŕzd ABS. Ten znižuje brzdnú dráhu najmä na snehu, ľade alebo na mokrej vozovke.

Od novembra 2011 na území EÚ musia mať všetky nové modely povinne montovaný stabilizačný systém ESP. Od novembra 2014 je tento bezpečnostný systém povinný pre všetky predávané nové autá. Európska komisia v roku 2014 tvrdila, že ESP v nových modeloch od roku 2011 zabránil 33-tisíc dopravným nehodám a zachránil viac ako tisíc ľudských životov. Stabilizačný systém v prípade šmyku vozidla pribrzďuje jednotlivé kolesá tak, aby automobil sledoval natočenie predných kolies a čo najrýchlejšie šmyk odstránil.

Rovnako od novembra 2014 sú v nových automobiloch povinné snímače tlaku pneumatík. Tie dokážu včas odhaliť pokles tlaku v niektorom kolese spôsobený defektom a informovať vodiča o ňom.

Napriek povinným bezpečnostným prvkom na palube vozidiel sa ich cena od roku 2006 nezvýšila. Trojdverový Opel Corsa tretej generácie s 1,0-litrovým benzínovým motorom s výkonom 44 kW sa v roku 2006, keď sa končila jeho výroba, predával za 9 900 eur. Dnes je základná cena trojdverovej Corsy s 1,2-litrovým benzínovým motorom s výkonom 51 kW na úrovni 8 790 eur.

Bezpečnostné asistenčné systémy nie sú novinkami. Automobilky ich používajú už niekoľko rokov, pričom sa postupne dostávajú z luxusných až do úplne bežných vozidiel. Ich rozšírenie do všetkých vozidiel môže ich výrobu ešte zlacniť.

Bezpečnostné systémy, ktoré plánuje EÚ zaviesť Systém sledovania mŕtveho uhla

Asistenčný systém pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu

pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu Systém automatického brzdenia pred pevnou prekážkou, chodcom alebo cyklistom