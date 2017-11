Českí stavbári majú málo dopravných zákaziek, obzerajú sa aj po Slovensku

Podľa serveru Zdopravy.cz Skanska, jedna z najväčších stavebných firiem v Česku, pre nedostatok dopravných zákaziek prepustí do konca roka 120 ľudí. Podľa odborníkov je zákaziek na trhu málo, ale na také prepúšťanie nie je dôvod.

"Hoci je situácia na českom stavebnom trhu v oblasti infraštruktúrnych projektov naozaj vážna, k znižovaniu stavu našich pracovníkov pristúpiť nechceme. Pre našich ľudí sa najskôr pokúsime nájsť uplatnenie inde. Najmä na našich zahraničných projektoch v Škandinávii, na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, prípadne Bielorusku či Turecku, "uviedol Vojtěch Kostiha, hovorca Metrostavu, minuloročné trhovej jednotky v Česku.

Firma má podľa neho výhodu, že je rýdzo česká a má kam expandovať. „Skanska expandovala do Česka, a Skanska do zahraničia nemôže, pretože tam už operuje. To isté platí aj pre ostatné veľké stavebné firmy na našom trhu. Sú to totiž dcérske spoločnosti nadnárodných koncernov a ich možnosti expanzie sú preto limitované,“ doplnil Kostiha.

Podľa analytika spoločnosti Cyrrus Lukáša Kovandu bolo v českom stavebníctve v uplynulých 12 mesiacoch vyhlásených 125 bankrotov, čo je na súčasnú dobu všeobecnej ekonomickej prosperity pomerne dosť. Ako uviedol, bankroty alebo iné vážne ekonomické problémy však hrozia najmä menším firmám a živnostníkom, ktorí pôsobia ako subdodávatelia.

„Tí doplácajú na boj veľkých spoločností o verejné zákazky. V prípade Skansky môže ísť tiež o snahu pozitívne vysvetliť svoje hospodárske ťažkosti, ktoré sú v skutočnosti iného pôvodu,“ dodal Kovanda.

Strabag prepustenie neplánuje. „Naopak, naším cieľom je udržať si skúsených odborníkov a záujem máme aj o nových, najmä do technických profesií,“ oznámila hovorkyňa firmy Edita Novotná. Podobne sa vyjadril aj predseda predstavenstva Hochtief CZ Tomáš Koranda. „Žiadne prepúšťanie v najbližšej dobe neplánujeme, skôr naopak,“ podotkol.

Skupina Eurovia má podľa hovorkyne Ivety Štočkové pre budúci rok toľko zákaziek, ktorý jej umožnia úplné využitie existujúcich vlastných kapacít. Firma plánuje nábory nových pracovníkov za kolegov, ktorí sa chystajú do dôchodku.

"Aktuálne sú kapacity stavebných firiem v priemere vyťažené až na 95 percent. Na trhu je hlad po kapacitách. Väčšina veľkých firiem má podľa nášho prieskumu skôr problém s nedostatkom ľudí a znižovať kapacity neplánuje. Prípadný menšie výkyv môže nastať len u niektorých profesií v dôsledku blížiaceho sa konca stavebnej sezóny. Ale z širšieho časového pohľadu prepúšťanie neočakávame, "doplnil riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research Jiří Vacek.