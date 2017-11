Svet zaplavujú dáta neznámych vlastníkov

Európska únia sa zatiaľ nezjednotila na základných otázkach, týkajúcich sa často citlivých údajov o občanoch jednotlivých krajín. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, tento týždeň na stretnutí IT špecialistov ITAPA uviedol, že sa to musí zmeniť.

"Vďaka používaniu moderných technológií dnes vzniká obrovské množstvo dát zo zariadení, automobilov, ale aj zo správania ľudí. Tu budeme hľadať konsenzus na európskej úrovni. Kde majú byť dáta uskladňované, akým spôsobom majú byť chránené, kto nesie zodpovednosť za to, ak dôjde k zneužitiu týchto dát. Tu ešte konsenzus v rámci celej európskej dvadsaťsedmičky nie je,“ povedal Pellegrini. „Musíme nájsť rozumný kompromis medzi bezpečnosťou a súkromím. Dnes už to nie je o odpočúvaní telefónu či SIM karty. V súčasnosti je to už o tom, že z pohľadu informácií vieme vlastne vyzliecť človeka až donaha,“ dodal.

Niekoľko spoločností

"Nemáme odpoveď ani na to, kto je vlastníkom dát. Ak autonómne vozidlo komunikuje a vysiela dáta každých pár sekúnd o tom, kde sa nachádza, ako rýchlo ide, kam ide, kedy stálo, kto je vlastníkom týchto dát? Majiteľ vozidla, ten kto ho riadi, alebo ten kto ho vyrobil? Ako tieto dáta dostáva, ako s nimi narába a čo s nimi robí? To sú všetko otázky, na ktoré budeme hľadať odpoveď,“ dodáva Pellegrini.

V súčasnosti o ľudskej činnosti zaznamenáva údaje niekoľko spoločností. V mnohých prípadoch ide o nadnárodné spoločnosti, ktoré majú svoje dátové centrá uložené mimo územia Európskej únie. Napríklad spoločnosť Google ukladá informácie o polohe niektorých smartfónov. Spoločnosť tak vie, kedy a kde sa majiteľ s mobilným telefónom pohyboval.

Rovnako existujú záznamy o správaní ľudí na internete, podľa čoho funguje cielená reklama. Spoločnosti ako Google alebo Facebook ukladajú informácie o prezeraných webových stránkach používateľov a ich záujmoch, podľa čoho im zobrazujú reklamné banery.

Problémy s bezpečnosťou elektronického podpisu

Slovensko chce takisto riešiť aj zdaňovanie firiem, ktoré generujú zisky na Slovensku, no dane odvádzajú v zahraničí. "V rámci moderných technológií vznikajú globálne biznisy, či už svetové, alebo európske. My nemôžeme tolerovať, aby sa v rámci krajín V4 generovala pridaná hodnota, generovali zisky, ale z týchto ziskov nikto v našich členských krajinách nechce platiť daň. Tieto zisky sú posúvané nielen v do iných európskych krajín, ale dokonca aj mimo Európskej únie, ak nie sú transferované do daňových rajov,“ povedal Peter Pellegrini. Podľa jeho slov sa krajiny budú musieť s touto situáciou vyrovnať, pretože do budúcnosti bude týchto služieb a firiem len viac.

Napriek tomu štát na domácej úrovni má problémy s bezpečnosťou elektronického podpisu v občianskych preukazoch. Štát dočasne pozastavil elektronické služby štátnej správy (eGovernment), pri ktorých sa používa zaručený elektronický podpis. Na konferencii ITAPA Pellegrini priznal, že štát mohol postupovať aj lepšie.

Kritizovaná vláda

"Myslím si, že každý sa učí aj na vlastných chybách. Na Slovensku to bolo po prvýkrát, kedy sme čelili takejto veci. Preto je dôležité, aby všetci, čo majú zodpovednosť za konkrétnu oblasť, predvídali. Aby sme mali systém včasného varovania. Mohli sme to lepšie predvídať a lepšie a priamejšie o tom komunikovať,“ informoval Pellegrini.

Vláda je dlhodobo kritizovaná za pomalý postup pri digitalizácii verejných služieb. Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh sa začiatkom novembra zaoberala 25 životnými situáciami, ktoré sa na úradoch budú môcť riešiť na základe princípu jedenkrát a dosť.

Uvedenie princípu jedenkrát a dosť do života avizoval Pellegrini ešte v novembri minulého roka. Ak občan dá úradom raz potrebné informácie, tie si ich majú medzi sebou posunúť bez toho, aby ich bolo inému úradu potrebné opakovane poskytovať.