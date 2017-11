Tesla ukázala novinky. Elektrický ťahač a roadster

Po viac ako desiatich rokoch výroby osobných a športovo-úžitkových (SUV) elektromobilov, ku ktorým nedávno pridala aj solárne panely, chce Tesla elektrifikovať ďalší typ áut, tentoraz veľké nákladné vozidlá.

Elektrický nákladiak Tesla Semi Autor: Tesla

Generálny riaditeľ Elon Musk označil Semi za ďalší krok Tesly k presunu od fosílnych palív. Niektorí analytici ale ťahač považujú za drahú hračku pre firmu, ktorá míňa peniaze rýchlejšie, než ich zarobí a nikdy nevytvorila celoročný zisk. Navyše má problém zvýšiť výrobu svojich cenovo dostupnejších sedanov Model 3. Tesla s výrobou nového modelu zaostáva a niektorí zákazníci na neho budú musieť čakať 18 mesiacov i viac.

Semi zvládne s maximálnym nákladom, ktorý je v USA takmer 36 300 kilogramov, diaľničnou rýchlosťou prejsť na jedno nabitie približne 800 kilometrov. Z nuly na 100 kilometrov za hodinu zrýchli bez nákladu za päť sekúnd a s nákladom za 20 sekúnd. Pri dobíjaní na megadobíjacích staniciach Tesly môže Semi po 30 minútach dobíjania prejsť 643 kilometrov.

Interiér ťahača Tesla Semi Autor: Reuters, Tesla

Kamióny s naftovým motorom najazdia na jednu nádrž 1600 kilometrov, ale ich prevádzka na kilometer je podľa Muska o 20 percent drahšia ako prevádzka elektrickej verzie. Výroba nového nákladného vozidla sa má začať v roku 2019. Cenu zatiaľ Tesla nezverejnila, len uviedla, že si ho záujemcovia už môžu objednávať. Je ale nutné zložiť zálohu 5000 dolárov.

Kabína nákladného vozidla nie je taká pretiahnutá ako u klasického auta, interiér je priestranný so sedadlom uprostred, okolo ktorého sú umiestnené dve dotykové obrazovky. Vozidlo má akumulátor zabudovaný do podvozku a štyri motory. Má tiež poloautonómny riadiaci systém rovnaký ako osobné automobily Tesly. To znamená, že je schopný ísť stanovenou rýchlosťou, v zápche automaticky spomaliť a udržať sa v jazdnom pruhu. Technológia samoriadenia tiež umožní autám Semi ísť samostatne v kolóne, vodič bude potrebný len v prvom vozidle. Miesto spätných zrkadiel má kamery, čo napomáha jeho aerodynamickosti.

Šéf automobilky Tesla Elon Musk predstavil Roadster 2. Autor: Reuters, Tesla

Svojich priaznivcov Tesla prekvapila ešte ďalšou novinkou: modernizovanou verziou svojho prvého športového vozidla Roadster, ktorý prestala vyrábať v roku 2012. Štvormiestny automobil so sklenenou sťahovacou strechou prejde na jedno nabitie rekordných 1000 kilometrov a je schopný dosiahnuť najvyššiu rýchlosť vyše 400 kilometrov za hodinu. To robí z tohto modelu najrýchlejšie sériovo vyrábané vozidlo. Z nuly na 100 kilometrov sa dostane za 1,9 sekundy. Na trhu by sa mal objaviť v roku 2020 so základnou cenou 200 000 dolárov. Musk ho predstavil štýlovo, keď nový nečakane vyšiel z útrob kamiónu pred čakajúci dav.

Akcie Tesly, ktorá je podľa trhovej hodnoty druhým najväčším výrobcom áut v USA, od začiatku roka spevnili približne o 46 percent.

Tesla Semi Autor: Reuters, Alexandria Sage

S vozidlom Semi sa Tesla púšťa na neistý trh. Dopyt po elektrických nákladných vozidlách sa však má v budúcom desaťročí zvyšovať, pretože Spojené štáty, Európa a Čína sprísňujú svoje emisné predpisy. Podľa odhadov spoločnosti Navigant Research má predaj elektrických nákladných vozidiel do roku 2026 stúpnuť na viac ako 70 000 z vlaňajších 41 00. Väčšinou sa však budú predávať menšie a stredne veľké vozidlá, ako sú smetiarske autá či dodávky. Tie môžu mať menší dojazd, do 160 kilometrov, takže budú mať aj lacnejšiu batériu. Možno ich dobíjať na plný výkon počas noci.