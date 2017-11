Volkswagen chce byť svetovou jednotkou v elektrickej mobilite

Najväčšia európska automobilka Volkswagen investuje do konca roka 2022 do elektromobilov, autonómneho riadenia a služieb novej mobility 34 miliárd eur. Celkové investície skupiny v nasledujúcich piatich rokoch potom dosiahnu 72 miliárd eur. Vyplýva to z najnovšieho plánu výdavkov na obdobie 2018 až 2022, ktorý v piatok schválila dozorná rada.

Plán má pomôcť automobilke premeniť sa na popredného svetového výrobcu elektromobilov.

„S teraz prijatým okruhom plánovania položíme základy, aby sa z Volkswagenu stala do roku 2025 svetová jednotka v oblasti elektrickej mobility,“ uviedol generálny riaditeľ Matthias Müller vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené po zasadnutí dozornej rady.

Až do škandálu s emisiami áut s naftovým motorom, ktorý vypukol pred dvoma rokmi, sa automobilka vozidlám na elektrický pohon a samoriadiacim vozidlám dôrazne nevenovala. Podvody s emisiami a nové kvóty na elektrické autá v Číne však začali strategický presun k novým technológiám.

Volkswagen sa zaviazal ponúknuť do roku 2030 elektrickú verziu ku každému zo svojich 300 modelov.

Dozorná rada tiež schválila návrhy na optimalizáciu výroby a pracovnej sily v továrňach, čo má zlepšiť výkonnosť. V rámci tohto plánu závod v nemeckom meste Zwickau zmenia a bude sa orientovať čisto na výrobu elektrických vozidiel na platforme MEB. Od konca roka 2018 sa výroba vozidiel značky Passat sústredí do závodu v Emdene. Značka Golf potom bude od novej generácie zviazaná so závodom vo Wolfsburgu.

Miliardové náklady spojené so škandálom a expanzia do oblasti elektrických vozidiel zvýšili v rámci skupiny napätí. Nesúlad panuje v pohľade na oblasť ziskov, pracovných miest či na mieru centrálnej kontroly a autonómie 12 značiek koncernu. V médiách sa v októbri objavili špekulácie, že koncern by mohol presunúť časť produkcie Škody Auto do Nemecka. Vedenie a odbory vraj tiež chcú, aby česká divízia platila viac peňazí za zdieľané technológie.