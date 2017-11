Hľadá sa minister financií, ktorý potiahne eurozónu

„Ja ako osoba mám svojím spôsobom záujem o túto pozíciu zabojovať. V skutočnosti sú tu však isté hodnoty, istý spôsob komunikácie, najprv v rámci politických rodín. Takže čakám na dohodu,“ uviedol v oficiálnom stanovisku Kažimír. Ešte pred pár mesiacmi však tvrdil, že sa na tento post necíti. Kažimírovej oficiálnej kandidatúre bude predchádzať dohoda na úrovni skupiny eurosocialistov, ktorej členom je aj strana Smer. Pre samotné Slovensko by bolo získanie postu šéfa ministrov eurozóny prestíž a zviditeľnenie sa na pôde Bruselu. Šéf euroskupiny bude takisto do budúcnosti zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu ako doteraz, bude pri kľúčových rozhodnutiach v menovej politike a novom nastavení v rámci Európskej únie a eurozóny.

Kažimírovi dopomohlo ku kandidatúre na post šéfa euroskupiny to, aké výsledky dosiahol za posledné roky ako rezortný šéf. Má to však aj politickú rovinu. Kažimírovi nahráva jeho stranícka príslušnosť k sociálnym demokratom. Medzi vrcholnými európskymi inštitúciami totiž v súčasnosti prevládajú zástupcovia stredopravých strán, ktorí obsadili vedúce pozície v Európskom parlamente, Európskej rade aj v Európskej komisii. V rámci politického balansu sa tak na post šéfa euroskupiny predpokladá práve sociálny demokrat.

Kažimír bol v druhej polovici roku 2016 úradujúcim predsedom Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, nazývanej aj ako Ecofin. V čase slovenského predsedníctva síce predložil na program rokovania mnohé témy, ale žiaden zo svojich projektov – od európskeho poistenia v nezamestnanosti po boj proti daňovým únikom – nedotiahol do konca. Kažimírovi môže podľa niektorých odborníkov v Európe škodiť postoj vlády k utečencom.

Kto všetko je v hre

O post nového šéfa euroskupiny podľa najnovších informácií zabojujú ešte zástupcovia Francúzska a Luxemburska. Teda luxemburský šéf rezortu financií Pierre Gramegna a francúzsky minister Bruno Le Maire. Gramegna je veľmi obľúbený liberál, ale jeho nevýhodou je to, že z Luxemburska je aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, Luxembursko teda už významný post má.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Mário Centeno, Portugalsko (vľavo) a Pierre Gramegna, Luxembursko.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, ERIC VIDAL

Kandidátov by však mohlo byť aj viac, ako uvádza agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje z prostredia Európskej komisie. Spomína sa aj španielsky minister Luis de Guindos, ktorý má podporu aj nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, alebo portugalský minister financií Mario Centeno. Centeno je takisto členom najúspešnejšej európskej socialistickej vlády, ako uviedol portál Politico. Jeho krajina však nedávno vystúpila zo záchranného programu. V hre je aj eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici. Súčasný predseda Jeroen Dijssebloem už kandidovať nemôže, v novej holandskej vláde už nie je ministrom financií, a predseda euroskupiny musí byť niekto z ministrov financií krajín eurozóny.

Nedávno sa začalo skloňovať v súvislosti s novým šéfom ministrov eurozóny aj meno ministerky financií Dany Reizniece-Ozolovej z Lotyšska, ktorá patrí do strany Zelených. V prípade zvolenia by sa stala prvou ženou na tomto poste a vôbec prvým predstaviteľom pobaltských krajín v dôležitej európskej funkcii.

Euroskupina je zoskupenie ministrov financií krajín eurozóny, ktorí sa pravidelne stretávajú a vykonávajú politickú kontrolu eura a menovej politiky EÚ. Šéf euroskupiny spoločne s ostatnými rezortnými kolegami rozhodujú napríklad o zriaďovaní záchranných programov pre problémové krajiny alebo schvaľujú opatrenia proti daňovým únikom. Jednou z dôležitých tém nového šéfa bude napríklad reštrukturalizácia gréckeho dlhu, ale aj riešenie problémových talianskych bánk. Veľmi intenzívne sa bude riešiť v najbližšom čase aj užšia integrácia a z nej plynúce nové nastavenie, napríklad aj v prípade daní. Predstavitelia eurozóny sa takisto ešte minulý týždeň dohodli, že na decembrovom summite otvoria diskusiu o reforme eurozóny a dokončení bankovej únie.

Rozhodnutie padne o pár dní

O novom prezidentovi euroskupiny by sa malo rozhodovať na jej najbližšom zasadnutí. Kandidáti musia byť známi dva týždne pred schôdzou euroskupiny, ktorá sa bude konať 4. decembra. Súčasný prezident Jeroen Dijsselbloem nedávno vyhlásil, že už januárovému rokovaniu euroskupiny by mal šéfovať nový prezident. Dijsselbloem ešte začiatkom októbra oznámil, že zostane v čele euroskupiny až do konca svojho funkčného obdobia v polovici januára, aj keď už nebude holandským ministrom financií. Štáty euroskupiny, momentálne teda 19 štátov, si volia predsedu na 2,5-ročné funkčné obdobie. Dijsselbloem vedie euroskupinu od roku 2013.

Dijsselbloem bol pritom pred časom terčom kritiky a hrozilo mu odvolanie z funkcie šéfa euroskupiny. Terčom ostrej kritiky sa stal tento rok, a to zo strany Portugalska, Talianska, Španielska a Grécka, keď povedal, že juhoeurópske krajiny v čase dlhovej krízy čerpali finančnú pomoc od bohatšieho severu, a pritom míňali za „pijatiku a ženy“. Neskôr sa za výroky ospravedlnil.

V prípade užšej integrácie, teda jadra EÚ, sa začalo viac hovoriť aj o vytvorení akýchsi daňových zón. Nateraz odborníci len odhadujú, ako by to v praxi mohlo vyzerať. Prvý krok bude zavedenie jednotných pravidiel naprieč krajinami EÚ, aby sa odstránili rozdiely pri vyčísľovaní základov dane. Išlo by teda o spoločné pravidlá výpočtu základu dane, teda spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb.