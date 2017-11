Miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla na 6,14 %

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 167 278 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so septembrom ide o pokles o 7 743 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 79 316 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,35 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,24 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,15 percen­tuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v októbri 200 272 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 6 615 osôb, v porovnaní s októbrom vlaňajška je to menej o 84 979 ľudí.