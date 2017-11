Nemeckým firmám na Slovensku sa nepáčia chystané príplatky

„Dramatické zvyšovanie týchto príplatkov ohrozí Slovensko ako priemyselnú lokalitu. Hrozí tak, že jedna z najsilnejších výhod Slovenska – flexibilné a z hľadiska nákladov relatívne výhodné zavádzanie nočných a víkendových zmien – sa naraz stratí,“ uviedla Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK).

Návrh novely Zákonníka práce je od 10. novembra v legislatívnom konaní v parlamente. Plánuje sa v ňom zvýšenie zákonných minimálnych príplatkov za prácu v noci, zo súčasných 20 % na 50 % minimálnej mzdy. Zvýšiť sa majú aj príplatky za prácu počas sviatkov, a to z 50 % na 100 % priemernej mzdy. Za prácu počas víkendov sa má zaviesť nový príplatok k hodinovej mzde vo výške 100 % minimálnej mzdy.

„Napriek nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a silnému zvyšovaniu miezd bolo Slovensko doposiaľ stále ešte atraktívnou priemyselnou lokalitou. Pre zvýšenie príplatkov teraz hrozí, že trend sa začne obracať,“ zdôraznil konateľ SNOPK Guido Glania. Podľa neho hrozí trend presúvania investícií do iných krajín. Vedľajším efektom by mohla byť aj masívna automatizácia, čo by mohlo zasiahnuť práve zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou.

SNOPK vyzvala, aby zákon nestanovil zvyšovanie minimálnych príplatkov. „Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov k ich primeranému zvyšovaniu i tak dôjde,“ uzavrel Glania.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora bola založená v roku 2005 v Bratislave a predstavuje fórum pre slovenské a nemecké firmy. Komora zastupuje záujmy svojich 440 členov, ktorí na Slovensku zamestnávajú 113 tisíc pracovníkov a dosahujú obrat vo výške 26 miliárd eur. SNOPK patrí k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr.