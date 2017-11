VW aj so Škodou stavili na elektrinu

Jednoznačný posun k autám na elektrinu charakterizuje novú stratégiu automobilky Volkswagen, ktorá má výrobné závody aj na Slovensku a tvorí takmer desatinu exportu ekonomiky. "Bude to najväčšia produktová a technologická ofenzíva v histórii značky," uviedol šéf Volkswagenu Herbet Diess. V období rokov 2018 až 2022 chce VW investovať 22,8 miliardy eur do prechodu na e-mobility (autá na elektrický pohon).

„Hodnotiť vplyv (novej stratégie – pozn. red.) na slovenský závod je z našej strany predčasné. Aktuálne sa sústreďujeme na nové produkty. Nedávno sme začali kompletne vyrábať nové Porsche Cayenne a zároveň sa pripravujeme na nábehy dvoch nových produktov, ktorými sú nová generácia Volkswagenu Touareg a Audi Q8,“ uviedla hovorkyňa bratislavského závodu Lucia Kovarovič Makayová.

Vedenie spoločnosti Volkswagen uviedlo, že väčšina nových investícií bude smerovať do nemeckých fabrík. Napríklad závod v Zwickau bude vyrábať už len autá s elektrickým pohonom. Odtiaľ má na celosvetový trh prísť aj model s označením I.D. Výroba modelov Golf a Passat sa presunie do Wolfsburgu a Emdenu. Bratislavská fabrika je tiež zapojená do komplexnej premeny nemeckej automobilky výrazne poškodenej kauzou s manipuláciou emisných látok – tzv. Dieselgate. Bratislava sa sústredí na produkciu vozidiel s modulárnou podvozkovou platformou (MQB). To znamená, že autá budú zdieľať rovnaký základ. Na rovnakej platforme VW vyrobí modely rôznych značiek, ako sú Volkswagen, Škoda, Seat alebo Audi.

Volkswagen je najväčšia automobilka na svete, no zďaleka nie jediná, ktorá vidí budúcnosť v elektroautách. Rovnakým smerom postupujú aj Renault, Hyundai, Volvo, Mercedes alebo BMW. Marketingovo asi najokatejšou je americká automobilka Tesla. Tesla predstavila už viacero modelov luxusných áut na čele s modelom S, no čakacie lehoty pre zákazníkov sú aj vyše roka. Okrem toho je mínusom stále vyššia cena elektromobilov, riedka sieť nabíjacích staníc a slabšia kapacita batérií. Plusom je lacnejšia prevádzka.

Automobilky však vidia v e-mobilite budúcnosť. „Sme vo veľmi dobrej kondícii, čo sa týka financií. Len za posledný finančný štvrťrok máme k dispozícii 24 miliárd eur,“ povedal pre Pravdu Oliver Larkin, hovorca skupiny investorov v automobilke VW. Nie je nič neočakávané, že technológie z prémiových modelov sa posunú nižšie k autám s nižšou cenou.

Zmeny chystá aj Škoda

V rámci novej stratégie sa zmení aj Škoda. Od roku 2020 sa v Mladej Boleslavi budú vyrábať aj vozidlá s čisto elektrickým pohonom. Od roku 2019 sa budú v Boleslavi vyrábať aj elektrické komponenty pre plug-in hybridy. Prvý elektrifikovaný sériový model značky Škoda na trh vstúpi už v roku 2019, informovala ČTK. Pôjde o Škodu Superb s plug-in hybridným pohonom, ktorý bude vyrábaný v závode v Kvasinách. Výroba áut s klasickým pohonom však bude v Mladej Boleslavi pokračovať aj po roku 2020.

Predstavenie novej strategickej vízie bolo dlho očakávané. Volkswagen totiž spustil celú aféru Dieselgate. Všetko to vypuklo v septembri 2015. Volkswagen vybavil automobily s dieselovými motormi TDI softvérom, ktorý sa prispôsoboval požiadavkám laboratórnych testov a zmenou nastavenia motora dočasne znižoval množstvo vznikajúcich oxidov dusíka (NOx), aby vozidlá splnili zákonný limit. Následné vyšetrovanie ukázalo, že táto nekalá prax siaha až do roku 2006. Volkswagen v marci 2017 oficiálne priznal vinu vo veci falšovania emisných testov. V rámci dohody o urovnaní škandálu musí zaplatiť zhruba 4 miliardy eur a urobiť rozsiahle reformy.

V júli tohto roka americká vláda obvinila Giovanniho Pamia, bývalého manažéra Audi (Audi spadá pod koncern VW) z toho, že nariadil zamestnancom vytvoriť softvér, ktorý umožní falšovanie emisných testov .Volkswagen dostal vysoké pokuty a sankcie v krajinách po celom svete od Južnej Kórey až po Švajčiarsko. Nakoniec sa ukázalo, že s emisiami podobne manipulovali aj iné automobilky. Následné sprísnenie testov a negatívna verejná mienka zrejme urýchlia ústup áut s dieselovým motorom z európskych ciest.