Telefonovanie zlacnelo, zažíva renesanciu

"K prvému polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,23 miliardy minút hovorov,“ informuje Roman Vavro, hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Podľa údajov, ktoré úradu poskytli mobilní operátori, až 57 percent minút hovorov smerovalo do rovnakej siete. V cudzej mobilnej sieti skončilo 36 percent hovorov a do zahraničia smerovali len 4 percentá minút. Najmenej Slováci telefonovali do pevných sietí, kam smerovali len 3 percentá minút hovorov.

"Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,4 miliardy SMS správ a 35,6 milióna mms správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 319,7 milióna minút hovorov, 54,1 milióna SMS správ a 251,3 tisíca mms správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete,“ informuje Vavro.

V porovnaní s minulosťou spotreba Slovákov stúpa. V roku 2012 používatelia všetkých mobilných sietí vygenerovali len 4,42 miliardy minút hovorov, odoslaných bolo 715 miliónov sms správ a 19 miliónov mms správ.

Podľa odborníka je za zvyšovaním spotreby klesajúca cena paušálov a minúty hovoru spolu so správami v prípade predplatených kariet. "Zvyšujúca priemerná spotreba minút a sms správ môže byť zapríčinená dvoma faktormi – ceny pri predplatenkách výrazne klesli a za minútu hovoru zaplatíte už iba pár centov. Zákazník tak môže služby využívať viac a reálne zaplatí menej,“ povedal Filip Maxa, redaktor technologických webov Žive.sk a MobilMania.sk.

Okrem toho podľa jeho slov operátori postupne znižujú cenu neobmedzených paušálov. Kým ešte v roku 2012 stáli neobmedzené volania a sms správy približne 70 eur, aktuálne je to približne 20 eur. Napríklad mobilný operátor 4ka ponúka za 20 eur neobmedzené volania a sms správy spolu s neobmedzeným objemom dát na Slovensku. O2 ponúka za 20 eur neobmedzené hovory spolu so sms správami, ku ktorým pridáva až 1 GB dát v celej Európskej únii. Telekom ponúka neobmedzené hovory a sms správy do všetkých sietí spolu so 6 GB dát za 39,99 eura. Rovnakú ponuku za 40 eur ponúka aj spoločnosť Orange.

"Treba však dodať, že priemerná spotreba minút a esemesiek u zákazníkov rastie už iba pomaly a nie je pravdepodobné, že by do budúcnosti ešte výrazne vzrástla,“ dodáva Maxa. Zvyšovanie spotreby hovorov a sms správ nastáva aj napriek tomu, že zlepšujúce sa pokrytie mobilného internetu spolu s rozvojom smartfónov a mobilných aplikácií dávajú Slovákom možnosť využívať alternatívne spôsoby komunikácie. Hlasové hovory, sms a mms správy je v súčasnosti možné nahradiť telefonovaním prostredníctvom mobilných aplikácií. Najvyššie nároky na kvalitu mobilného internetu vyžadujú práve hlasové hovory.

Hovory 1. polrok 2017 5,23 miliardy minút 1. polrok 2016 5,31 miliardy minút 1. polrok 2012 4,42 miliardy minút SMS 1. polrok 2017 1,4 miliardy 1. polrok 2016 1,3 miliardy 1. polrok 2012 715 miliónov MMS 1. polrok 2017 35,6 milióna 1. polrok 2016 31 miliónov 1. polrok 2012 19 miliónov

V prvom polroku 2017 využilo LTE (4G) mobilné pripojenie do internetu 2,09 milióna užívateľov.

Zdroj: RÚ

V prvom polroku 2017 podľa RÚ využívalo na Slovensku na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE (4G) viac ako 2,09 milióna užívateľov. Napriek postupne sa rozširujúcej 4G sieti štát sa pripravuje na zavedenie siete novej generácie.

"Očakávam, že tieto siete obslúžia tisícnásobne viac zariadení ako dnes. Budem preto spolu s kolegami vo vláde hovoriť o včasnej príprave legislatívy pre zavedenie 5G, aby sa v najbližšom roku vytvoril základ na úspešné komerčné zavedenie tejto technológie“, povedal Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu počas predstavovania možností 5G siete spoločnosťami Orange a Nokia.

Pri spustení 5G siete bude podľa Maxu dôležitá aj ponuka operátorov a výrobcov zariadení, ktoré dokážu 5G sieť využívať. "Masové rozšírenie riešení založených na sieťach 5G tak teda nie je iba v rukách mobilných operátorov, ale ide doslova o celý súbor technologických riešení, ktoré musia byť na trhu dostupné a funkčné,“ dodáva Filip Maxa.