Vlaky medzi Nitrou a Prahou zrýchlia a zväčšia

"Vzhľadom na veľký záujem cestujúcich nasadíme na linke Nitra – Praha dvojité, v niektorých prípadoch dokonca i trojité súpravy,“ povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan. Historicky prvé vlakové spojenie medzi Nitrou a Prahou prevádzkuje dopravca už rok.

Od 10. decembra začne platiť nový cestovný poriadok, ktorý prinesie zrýchlenie spojov. Najväčšia časová úspora vznikne v prípade popoludňajšieho vlaku z Prahy do Nitry s odjazdom o 14:19. Ten jazdí každý deň, podľa nového cestovného poriadku bude mať odjazd o 14:30 a do Nitry príde o 23 minút rýchlejšie ako doposiaľ. Piatkový a sobotňajší raňajší expres z Prahy do Nitry s odjazdom o 8:19 pôjde podľa nového cestovného poriadku až o 8:30 a v Nitre bude o 17 minút skôr ako dnes. Od 10. decembra zároveň nebudú expresy zastavovať v Kolíne.