Získať bankový úrad EÚ? Nemali sme šancu, znie z Česka

V pondelok krajiny EÚ rozhodli, že EBA sa po odchode Británie z Európskej únie presťahuje z Londýna do Paríža.

„Pre Českú republiku je to škoda, ale v konkurencii európskych finančných centier ako je Paríž alebo Frankfurt boli šance českej metropoly pomerne nízke. EBA je veľmi dôležitá inštitúcia, preto bolo pravdepodobné, že jej sídlo bude v Nemecku či Francúzsku,“ uviedol hlavný ekonóm Deloitte David Marek.

Hlavný ekonóm Cyrrus Lukáš Kovanda usudzuje, že Praha nikdy šancu na sídlo EBA nemala. „Inak relokácia úradu EBA do Prahy by českej metropole prospela, pretože by tým pádom v ČR vznikli desiatky vysoko kvalifikovaných pracovných pozícií a najmä by sa tým posilnila tak formálne, ako aj neformálne váha Prahy a Českej republiky v rámci celej EÚ,“ uviedol.

Minimálnu šanca Prahy podľa Kovandu dokazuje aj prípad Bratislavy, ktorá sa uchádzala o Európsky úrad pre lieky (EMA).

„Bratislava si pritom neviedla vôbec zle, pripravila kvalitný návrh podmienok relokácie úradu, avšak rovnako nepostúpila ani do druhého kola,“ uviedol. To podľa Kovandu ukazuje, že EÚ sa stále až príliš delí na staré a nové členské krajiny.

EBA oficiálne vznikla na začiatku roka 2011 a prevzala úlohy od Výboru európskych orgánov bankového dohľadu. EBA sa okrem iného stará o stabilitu finančného systému, transparentnosť trhov a finančných produktov aj ochranu vkladateľov a investorov.