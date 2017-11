Poliaci podpísali kontrakt na dovoz plynu z USA, plyn z Ruska už nechcú

Deväť dodávok mu v období rokov 2018 až 2022 zaistí spoločnosť Centrica LNG. Poľský podnik to utorok oznámil bez toho, aby uviedol objem a cenu dodávok.

„S najväčšou pravdepodobnosťou je to prvý zo série kontraktov. Ďalšie chceme dohodnúť do roka a pol, a môžu to byť dodávky z USA i odinakiaľ,“ vyhlásil námestník riaditeľa Maciej Wozniak.

Poľsko na začiatku júna dostalo ako prvá krajina z východnej a severnej Európy dodávku plynu z bridlicových ložísk v USA a usiluje o dlhodobejšie dodávky, ktoré majú krajine pomôcť znížiť závislosť na ruskom plyne. Dovtedy bol jediným poľským dodávateľom LNG Katar. S ním sa Poľsko tento rok v marci dohodlo na dovoze dvoch miliónov ton LNG ročne až do roku 2034.

PGNiG má v pláne nepredĺžiť dohodu o dovoze zemného plynu s ruským Gazpromom, ktorej platnosť končí v roku 2022. Výpadok majú nahradiť dodávky novým plynovodom z Nórska i dovoz cez terminál Świnoujście (Świnoujście) na pobreží Baltského mora, ktorý začal prevádzku vlani.

S myšlienkou na výstavbu plynovodu do Nórska prišla Varšava už v roku 2001, potom od neho ale ustúpila a projekt v roku 2015 znova oživila súčasná vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS). V marci plán výstavby plynovodu získal podporu poľských partnerov, teda Nórska a Dánska. Ročná spotreba plynu v Poľsku sa pohybuje okolo 16 miliárd metrov kubických.