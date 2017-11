Predaj elektromobilov rastie, hladná je najmä Čína

Rast zabezpečil hlavne vysoký dopyt v Číne, vyplýva zo správy Bloomberg New Energy Finance (BNEF). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predaj vzrástol o 23 percent.

Údaje zahŕňajú elektrické batériové vozidlá a takzvané plug-in hybridné autá. Tá sú poháňané elektromotorom dobíjaným z bežnej elektrickej siete a popri tom majú malý spaľovací motor, ktorý po vybití batérie môže vyrábať elektrinu pre ďalšiu jazdu.

Čína sa na celkovom predaji podieľala viac ako polovicou, zrejme aj preto, že predaj v Číne podporujú vládne stimuly. Druhým najväčším trhom pre elektrické vozidlá bola Európa, ktorá mala na celkovom trhu podiel 24 percent. Nasledovala Severná Amerika.

„Čínska vláda sa veľmi zameriava na posilnenie predaja elektrických vozidiel,“ povedala analytička Aleksandra O'Donovanová, ktorá sa na správe podieľala a ktorá sa v BNEF venuje doprave. Jedným z dôvodov, prečo vláda v Pekingu tento segment podporuje, je podľa O'Donovanovej úroveň znečistenia v mestách. Druhým dôvodom je potom snaha Číny vytvoriť domácich „hrdinov“, ktorí sú konkurencieschopní na globálnom trhu.

BNEF očakáva, že predaj elektromobilov za celý rok prvýkrát prekoná jeden milión vozidiel. Rast trhu elektrifikované dopravy začína naberať tempo, pretože dobíjacia infraštruktúra sa stáva dostupnejšia a výrobcovia prichádzajú s novými modelmi s dlhším dojazdom. Tento rok oznámilo plány výroby elektrickej verzie svojich vozidiel v najbližších rokoch mnoho známych automobiliek, od firmy Jaguar Land Rover až po spoločnosť Volvo Cars.

Niektoré vlády tiež oznámili ciele pre čistejšiu dopravu, čiastočne aj v reakcii na emisný škandál Volkswagenu. Francúzsko a Británia chcú zakázať predaj nových vozidiel s benzínovým a naftovým motorom do roku 2040. Holandsko plánuje, že všetky nové vozidlá predané do roku 2030 budú bez emisií. Svoj vlastný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom zvažuje aj Čína, ktorá je najväčším automobilovým trhom sveta.