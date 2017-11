Košice a Spiš spojí most v decembri

Od decembra 2016 do júla tohto roku bol most otvorený len pre peších.

Od decembra 2016 do júla tohto roku bol most otvorený len pre peších. Autor: Štefan Rimaj , Pravda

"Podľa zmluvy medzi Správou ciest KSK a Strabag, s. r. o., je termín odovzdania stavby 8. decembra 2017. Práce prebehajú podľa harmonogramu, na koniec novembra sú naplánované zaťažkávacie skúšky, od ich výsledku sa bude odvíjať kolaudačné konanie a otvorenie mosta,“ informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobriková.

Pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony a autobusy by úsek mal byť otvorený v decembri tohto roku. "Všetko pre to robí zhotoviteľ aj všetci zainteresovaní. Ale záleží to od toho, ako dopadnú zaťažkávacie skúšky a či bude vydané kolaudačné rozhodnutie. Až keď budeme mať v ruke kolaudačné rozhodnutie, môžeme povedať niečo definitívne,“ dodáva Bobriková.

Most je uzatvorený pre nákladnú dopravu od 7. decembra minulého roka, pričom osobné autá naposledy po moste prešli tesne pred Vianocami. KSK pristúpil k úplnej uzávere mosta z bezpečnostných dôvodov. Následne bol most otvorený len pre peších až na začiatku júla. Vozovka na moste bola zvlnená a voľným okom bol viditeľný jej pokles. Pred uzatvorením bola na jeho úseku znížená rýchlosť z 90 km/h na 40 km/h.

Povolili nosné laná

Rekonštrukciu mosta zabezpečuje spoločnosť Strabag. Cena zákazky je 1,65 milióna eur. Pôvodne sa očakávalo, že oprava päťdesiat rokov starého mosta si vyžiada sedem miliónov eur. Pre havarijný stav mosta KSK priamo oslovil tri stavebné firmy, pričom všetky z oslovených spoločností ponúkli nižšiu cenu. Napriek uzávere mosta v decembri minulého roka zmluva na rekonštrukciu bola uzatvorená až v júni 2017. Samotné práce mali podľa nej trvať päť mesiacov.

Havarijný stav spôsobilo uvoľnenie nosných lán, po ktorom zoslablo predpätie mosta. V jeho strede tak došlo k poklesu vozovky. Rekonštrukcia zmení statický systém mosta, pri ktorom dôjde k zmonolitneniu stredového kĺbu. Nové predpínacie káble na spodnej strane mosta zvýšia jeho predpätie. Priehyb mostovky sa mal odstrániť okrem účinku dodatočného predpätia aj vyrovnávacou vrstvou z betónu. Okrem týchto prác na moste došlo k výmene zvodidiel, izolácie, odvodnenia, monolitickej rímsy a asfaltového povrchu.

Uzávera mosta spôsobuje dopravné komplikácie najmä pre vodičov smerujúcich z Hnileckej doliny smerom do Košíc a naopak. Pre obyvateľov Krompách alebo Gelnice spolu s priľahlými obcami je cesta druhej triedy II/547 najkratšou spojnicou s krajským mestom. Obchádzková trasa vedie buď cez Margecany, alebo cez Prešov. Odstavenie cesty tak ešte viac zaťažilo už i tak preťažené cestné komunikácie priamo v meste Prešov, ktorému chýba diaľničný obchvat.

Most obchádzajú aj cez les

Miestni vodiči dostali možnosť obchádzať poškodený most aj po lesnej účelovej komunikácii s dĺžkou 3,8 kilometra, ktorá sa začína za obcou Opátka (okres Košice-okolie) a končí pri zatvorenom rekreačnom areáli Zlatník priamym napojením na cestu druhej triedy II/547.

Obchádzková trasa nie je označená. Lesná účelová komunikácia nezodpovedá požiadavkám na vysokú intenzitu dopravy, pričom na začiatku jej používania išlo o nespevnený úsek. V čase oteplenia a prípadného dažďa sa cesta rozbahnila.

KSK preto v decembri pristúpil k úprave lesnej cesty. Na niektorých úsekoch bola rozšírená a v celej dĺžke bola vyasfaltovaná. Šírka asfaltového koberca takmer na celej dĺžke úseku je vhodná pre jedno vozidlo. V prípade potreby sa protiidúce automobily môžu vyhnúť. Cesta je prístupná pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou dve tony. KSK za vyasfaltovanie úseku zaplatil 213-tisíc eur. V okolí mosta v smeroch od Spišskej Novej Vsi aj od Košíc dopravné značky o obchádzke neinformujú a vozidlá odkláňajú smerom na Prešov a Margecany.

Obec Opátka od KSK dostala deväťmiestne vozidlo, s ktorým vykonáva kyvadlovú dopravu. Starostka obce Opátka Michaela Elischerová v júli tohto roka pre Pravdu uviedla, že s týmto autom bude obec zabezpečovať prepravu detí do školy a všetkých obyvateľov obce alebo ľudí pracujúcich v doline aj so spätnou väzbou z Košickej Belej.