Česká koruna prvýkrát od konca intervencií prelomila hranicu 25,50 Kč/EUR

Vyplýva to z údajov na webe spoločnosti Patria. Podľa ekonóma Komerční banky Marka Dřímala korunu k silnejším hodnotám dotlačili slová guvernéra ČNB Jiřího Rusnok týkajúce sa úrokových sadzieb.

Rusnok v pondelok vo Viedni povedal, že šanca na decembrové zvýšenie sadzieb či ponechanie sadzieb na súčasnej úrovni vidí ako vyrovnané. Rastúce šance na skoré zvýšenie sadzieb ČNB podľa Dřímala vidieť na dlhopisovom trhu.

Koruna sa k hranici 25,50 Kč/EUR priblížila za posledný mesiac niekoľkokrát. Naposledy to bolo 2. novembra po zvýšení úrokových sadzieb. Od ukončenia intervencií, keď ČNB od novembra 2013 do tohtoročného apríla nepustila korunu pod 27 Kč/EUR, vytrvalo spevňuje. Pod 26 korún za euro sa dostala na konci júla.

V utorok koruna posilnila k euru o tri haliere na 25,52 Kč/EUR. Voči doláru, naopak, o halier oslabila na 21,76 Kč/USD. V stredu k doláru spevnila o 12 halierov na 21,64 Kč/USD.

ČNB na začiatku novembra druhýkrát po ukončení kurzového záväzku zvýšila úrokové sadzby. Základná úroková sadzba, od ktorej sa odvíja úročenie komerčných úverov, stúpla o 0,25 percen­tuálneho bodu na 0,5 percenta. Rusnok vtedy uviedol, že rada ČNB môže opäť zvýšiť úrokové sadzby na akomkoľvek ďalšom menovom zasadnutí, ak si to bude vyžadovať situácia.

Analytici pokorenie hranice 25,50 Kč/ EUR predpovedali. Podľa skoršieho vyjadrenia Markéty Šichtařovej z Next Finance bude posilňovanie pokračovať, na začiatku budúceho roka by koruna mohla dosiahnuť 25,30 Kč/EUR a počas leta by sa mohla dostať na 25,00 Kč/EUR.