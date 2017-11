Odvody z platov vzrastú

Samotných zamestnancov by sa to však dotknúť priamo nemalo. Zmeniť sa má od januára odvodová odpočítateľná položka (OOP) a to tak, že po novom budú firmy platiť vyššie zdravotné odvody. Odhadovaný príjem pre zdravotné poisťovne pre rok 2018 z tohto opatrenia je 102,8 mil. eur.

OOP bola zavádzaná v roku 2015 ako opatrenie na rast najnižších čistých platov. Opatrenie zasiahlo viac ako pol milióna ľudí s platom do 570 eur mesačne a bolo jedným z najpodstatnejších opatrení vtedajšej jednofarebnej vlády Smeru. Napríklad pri hrubej mzde 450 eur mesačne platili ľudia od roku 2015 na zdravotných odvodoch 8,40 eura namiesto 18 eur. A zamestnávateľ namiesto 45 eur po zavedení odpočítateľnej položky platil za zamestnanca len 21 eur. Práve OOP na odvody zamestnávateľa sa po novom má zrušiť. A to cez poslanecký návrh.

V návrhu sa píše, že pri poklese nezamestnanosti sa stráca podporný efekt OOP na trhu práce a na systém, naopak, doplácajú zdravotné poisťovne. „Ak sa bude OOP vzťahovať len na vymeriavací základ zamestnanca, výška čistého príjmu nízkopríjmových zamestnancov zostane zachovaná,“ píše sa v návrhu. V minulosti pri zavádzaní OOP sa výpadok v zdravotníctve kompenzoval zo štátnej kasy. Zároveň sa s rastom hrubých platov a nevalorizáciou OOP okruh ľudí, ktorí využívali položku, znižoval.

Zrušenie časti OOP je ďalšou záťažou pre firmy, ktoré spolu s vyššími príplatkami za nočnú a víkendovú prácu a rastom minimálnej mzdy prídu asi o 800 miliónov eur. Na druhej strane sa rušia daňové licencie a firmy tým získajú vyše 80 miliónov eur. Časť firiem využije aj nové úľavy pri 13. a 14. plate. Tento rok sa tiež znížila daň z príjmov firiem z 22 na 21 percent, čím štát prišiel asi o 130 miliónov eur a zvýšili sa aj paušálne výdavky pre živnostníkov. Tiež sa však zaviedla daň z dividend fyzických osôb a zvýšili sa odvody pre lepšie zarábajúcich ľudí.