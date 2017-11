Obnoviteľné zdroje zlacneli, majú budúcnosť

Európska únia a jej spotrebitelia cez ceny roky dotujú solárne či veterné zdroje. Cieľom je podporiť rozvoj technológií, aby únia na všetkom raz profitovala cez nižší dovoz ropy a plynu z tretích krajín, ako je napríklad Rusko.

Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva českej skupiny ČEZ Daniela Beneša zlacnela výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov za posledné dva roky o polovicu. Beneš to uviedol na stredajšej konferencii Moderné trendy v európskej energetike.

Získať na obnoviteľných zdrojoch môžu aj bežní spotrebitelia. Dodávatelia energií ponúkajú zákazníkom pomoc s investíciami do solárnych či fotovoltaických kolektorov a upriamujú ich aj na dotácie, ktoré môžu pri investícii získať. Budúcnosťou je tiež akumulácia takto vyrobenej elektriny v domácich moderných akumulátoroch, ktoré môžu pokryť časť spotreby v domácnosti či dobiť elektromobil.

Popri obnoviteľných zdrojoch sú však stále dôležité aj fosílne zdroje, aby mal priemysel dostatok energie na rozvoj. Slovensko sa do roku 2020 zaviazalo, že bude mať podiel obnoviteľných zdrojov (OZE) vo výške 14 percent. V súčasnosti sme na úrovni 12,9 percenta. „Existuje reálny predpoklad, že sa nám záväzný cieľ podarí naplniť,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. Slovensko je pritom na siedmej priečke v rebríčku energeticky najnáročnejších krajín európskej dvadsaťosmičky. OZE majú do roku 2030 dosiahnuť podiel 27 percent.

Fico: Jadrovú energiu stále potrebujeme

Rezort hospodárstva podľa Žigu aktuálne pracuje na reforme celkového systému pre podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. „Prioritou bude zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciou vplyvov na koncové ceny,“ dodal minister. Nový systém má byť jednoduchý a udržateľný, pričom má byť trhovo orientovaný, dodal. Ministerstvo hospodárstva uvažuje podľa Žigu aj o zavedení takzvaného inštitútu lokálneho zdroja – teda zariadenie určeného na výrobu energie takmer výhradne pre dané odberné miesto. Pôvodne mal byť nový systém hotový do konca tohto roka, no podľa najnovších informácií to bude až na budúci rok.

Premiér Robert Fico tvrdí, že k cieľom energetickej únie v oblasti zelených energií treba byť obozretný – hlavne v súvislosti s ich uplatňovaním v priemysle. „Prekleňovaním fosílnych palív a vyvíjaním neprimeraného tlaku v európskom oceliarskom a automobilovom priemysle produkujúcom viac ako 20 miliónov áut ročne príliš rýchlou cestou nás konfrontuje s potencionálnym znižovaním úrovne pridanej hodnoty tohto sektora v únii, s ktorým nemôžeme a nesmieme súhlasiť,“ povedal Fico.

„V dekarbonizačnom úsilí našej krajiny, ale aj v otázkach energetickej bezpečnosti má svoje opodstatnené miesto jadrová energetika,“ dodal premiér. Projekt dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce je podľa neho po „dlhom dlhom dlhom čase vo svojej konečnej fáze“.

Obnoviteľné zdroje sú príležitosťou pre ľudí

Veľká energetika je na Slovensku stále založená na jadrovej energii. Dodávatelia energií však vidia pre svojich zákazníkov príležitosť aj v prípade rýchlo rastúcich obnoviteľných zdrojov. Skupina ČEZ chce aj na Slovensku zákazníkov nalákať na komplexné riešenie – to nepokryje len dodávku energií, ale bude riešiť úspory a tiež využívanie obnoviteľných zdrojov. Jedným z riešení, ktoré možno až predbieha svoju dobu, je batériový box od spoločnosti OIG, ktoré ponúka česká skupina ČEZ. Ide v podstate o batériu, ktorá akumuluje energiu napríklad z fotovoltaiky a odloží ju na horšie časy.

„Obnoviteľné zdroje majú jednu zásadnú nevýhodu, s ktorou bojujeme, keďže tá elektrická energia sa tam nevyrába vtedy, keď ju potrebujeme,“ hovorí majiteľ OIG Power Martin Kuba, ktorý je českým exministrom priemyslu. Solárne panely totiž vyrábajú energiu cez deň, no domácnosť ju potrebuje ráno, keď ešte slnko nesvieti alebo večer, keď už nesvieti. Problém vyrieši práve batériový box vo veľkosti menšej chladničky, ktorý cez inteligentný softvér môže napájať všetky spotrebiče v dome. Podľa množstva bateriek ho vedia využiť rôzni odberatelia – napríklad od menších domácností po menšie firmy. Od budúceho roka sa do boxov má montovať aj rýchlonabíjacia stanica pre elektromobily.

Pomoc zákazníkom so zdrojmi zelenej energie však nie je až taká novinka. Na slovenskom trhu ju ponúka napríklad Západoslovenská energetika (ZSE). Zákazníkom pomôže s vybavením dotácie cez štátny dotačný program Zelená domácnostiam. Sľubuje pritom, že väčšinu krokov v procese získania poukážky vybaví firma za zákazníka. Tomu tak odpadne väčšina krokov v pomerne zložitom procese. Podobnú službu ponúka aj Stredoslovenská energetika (SSE). S vybavovaním dotácie pomáha aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP), pričom svojím zákazníkom ponúka zľavu vo výške 700 eur na hybridné tepelné čerpadlo.

Aj spoločnosť Magna Energia okrem pomoci s vybavením dotácie ponúka i posúdenie vhodnosti toho-ktorého technického riešenia. Záujemcom sľubuje aj vypracovanie finančného modelu. Pričom sa na konečnom riešení podieľa aj finančne – peniaze od štátu totiž pokryjú len polovicu zariadenia – či už ide o fotovoltaický panel, kotly na biomasu či veternú turbínu. O tom, ako šetriť na energiách, radí svojim zákazníkom aj Slovakia Energy.

V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov eur. Suma sa totiž môže ešte navýšiť o nevyužité poukážky. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislav­ských regiónoch uchádzať v dvoch kolách. Prvé poukážky by mohli byť k dispozícii už na prelome januára a februára. Presné termíny budú známe do konca roka. „Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto plánujeme čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.