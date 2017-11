Križovatku Blatné otvárajú, úplne prejazdná bude v pondelok

Od pondelka diaľničiari otvoria nový most nad D1 pri Blatnom v okrese Senec.

Od pondelka diaľničiari otvoria nový most nad D1 pri Blatnom v okrese Senec. Autor: NDS

Motoristom tak ubudne jeden z problémov, ktorý viac ako rok komplikoval dopravnú situáciu v okolí Senca. V októbri 2016 zbúrali starý most nad diaľnicou, namiesto neho pribudol nový, ale kompletná križovatka za viac ako 23 miliónov eur sa odovzdáva až teraz. Je to jeden z prvých krokov pri rozširovaní diaľnice D1 na plnohodnotné tri pruhy.

Odovzdávanie križovatky sa začína o 10.00 h vo štvrtok 23. novembra 2017, úplne sprejazdnená by križovatka mala byť v pondelok 27. novembra 2017. Závisí to však podľa dialničiarov aj od počasia.

„Trasa obchádzky nie je potrebná, prejazdné budú vždy minimálne dva jazdné pruhy pre každý smer jazdy s výnimkou termínu od 23. 11. (štvrtok) od 21:00 do 24. 11. (piatok) do 5:00, kedy bude v smere z Bratislavy do Trnavy v úseku 50 – 100 metrov premávka vedená len v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Most pri Blatnom zbúrali vlani v októbri. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Najskôr dôjde k presmerovaniu dopravy v smere Trnava – Bratislava do dvoch jazdných pruhov a následne do troch jazdných pruhov. Vo štvrtok plánujeme spustiť aj severné vetvy, teda zjazd z diaľnice od Trnavy na Senec a Blatné a výjazd od Senca a Blatného na Bratislavu,“ priblížila Michalová.

V piatok sa začne s presmerovávaním dopravy aj v smere z Bratislavy do Trnavy. Doprava bude vedená v dvoch jazdných pruhoch a následne už v troch jazdných pruhoch. „Ako posledné sa spustia južné vetvy, teda zjazd z diaľnice v smere z Bratislavy na Senec a Blatné a výjazd v smere zo Senca a Blatného na Trnavu. V noci z nedele na pondelok by už mali vodiči jazdiť po tomto úseku diaľnice D1 a križovatke Blatné bez obmedzení,“ dodala Michalová.