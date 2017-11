Firmy odkazujú vláde: Namiesto zavedenia príplatkov znížte dane a odvody

Vláda by namiesto zavedenia vyšších príplatkov za prácu v noci a počas sviatku a stanovenia príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu mala radšej zamestnancom znížiť dane a odvody. Myslí si to takmer 90 percent podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).