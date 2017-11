Poľská vláda chce postupne zrušiť nedeľný predaj

Poľská vláda vláda plánuje postupne do roku 2020 zrušiť nedeľný predaj, aby zamestnanci mali viac času na rodinu. Kritici varujú pred negatívnymi dôsledkami pre poľské hospodárstvo, napísala agentúra DPA.

Od marca 2018 by obchody mali mať otvorené iba počas dvoch nediel v mesiaci, navrhla vo štvrtok strana Právo a spravodlivosť (PiS). Od roku 2019 by sa mohlo predávať len počas jednej nedele v mesiaci a od roku 2020 by predajne museli zostať zatvorené každú nedeľu.

Návrh zákona, o ktorom sa hovorí už rok a ktorý je teraz v parlamente, vychádza z občianskej iniciatívy na ochranu práv zamestnancov. Výnimku by mali dostať menšie predajne, kde za pokladňou stoja ich majitelia, čerpacie stanice, lekárne, pekárne, kvetinárstva a obchody so suvenírmi.

Podľa kritikov by pripravovaný zákon mohol ohroziť desiatky tisíc pracovných miest v maloobchode. Vláda to popiera. V sektore panuje podľa poslankyne PiS Urszuly Ruseckej nedostatok pracovných síl.