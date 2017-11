Autíčko z košického gymnázia pôjde na svetové finále školskej súťaže

Len jeden z nich však presvedčil porotu a pôjde na decembrové svetové finále do Abú Zabí. Slovensko budú reprezentovať študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.

Nie je náhoda, že súboj terénnych modelov prebiehal v Nitre. Medzinárodnú školskú súťaž, ktorá preveruje inžinierske, marketingové a manažérske schopnosti a do ktorej sa v tomto roku zapája asi 40 krajín, podporuje automobilka Jaguar Land Rover. Vôbec prvé slovenské národné kolo preto zorganizovali v meste, pri ktorom vzniká jej závod. „Súťaž má inšpirovať študentov, aby si zvolili svoju kariérnu dráhu v technických odboroch,“ podotýka hovorca Jaguaru Land Rover Slovakia Jozef Plško.

Súťažná premiéra štyroch dizajnovo, ale najmä technicky rozdielnych modelov čakala študentov v utorok na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre. Čo všetko autíčka dokážu, preverili dve súťažné disciplíny, najmä prejazd dráhou so štrnástimi prekážkami. V pondelok si ju tímy mohli vyskúšať a následne mali polhodinu na posledné úpravy svojich modelov.

Za dverami jednej z učební prebiehali v utorok dopoludnia prezentácie jednotlivých projektov. Sedemčlenná porota vyzvŕtala nádejné talenty rôznymi otázkami, ale aj pochválila. „Smekám před vašimi dovednostmi v oblasti elektroniky,“ povedal jeden z porotcov trom štvrtákom zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave.

„Najťažšie bolo spomenúť si a povedať v rámci ôsmich minút všetko podstatné a zároveň zaujímavo,“ prezradil Ján Mach z bratislavského družstva. Ostatné tímy sa zatiaľ pasovali v telocvični s prvou súťažnou disciplínou. Ich úlohou bolo prejsť s modelom a pripojeným vlekom pomedzi rozostavané kužele, ktoré nesmeli zhodiť.

Najprepracovanejší dizajn mal model nitrianskeho tímu. Ako jediný bol zložený zo študentov dvoch stredných škôl. K trom študentom súkromnej polytechnickej školy sa pridali ďalší traja zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Nitre. „Táto súťaž je aj o spájaní a vytváraní kolektívov, preto sme sa to rozhodli využiť. Na projekte sme začali pracovať koncom minulého školského roka a my sme mali na starosti práve vizuálnu stránku,“ prezradila Miriam Hamarová z umeleckej školy na pozícii manažérky projektu.

Tvorba dizajnu je podľa jej slov veľmi náročná. „Pracujete v grafickom programe a človek pri tom strávi veľa času,“ dodala Hamarová. Na takomto projekte sa podieľali vôbec po prvýkrát. „Získali sme veľa skúseností. Keďže v tomto roku maturujeme, môžeme si to dať do portfólia pre vysoké školy,“ vyzdvihla študentka.

V päťčlennej levickej partii bol okrem stredoškolákov aj deviatak Tomáš Mäsiar. „Je veľmi šikovný, v rámci projektu mal na starosti hlavne financie,“ prezradil Patrik Kiš zo Strednej priemyselnej školy v Leviciach, ktorý mal na starosti najmä grafiku. Súťaž nie je určená len pre stredoškolákov, zapojiť sa do nej môžu žiaci od 11 rokov.

Keďže finále súťaže bude prebiehať v Abú Zabí, študenti museli pri svojich promostánkoch odpovedať na otázky porotcov aj v anglickom jazyku. Najobávanejšia no zato divácky najatraktívnejšia časť čakala na mladých konštruktérov, programátorov či elektrotechnikov popoludní. Prekážková dráha.

„Táto dráha je rovnaká pre všetky zúčastnené štáty. Modely áut musia byť skonštruované tak, aby ju dokázali zdolať. Tvoria ju rôzne typy prekážok od oceľového mosta, cez rôzne naklonené a nerovné plošiny až po prejazd kameňmi či vodným kanálom. Naviac, ak autíčko vojde do tunela, musí sa rozsvietiť. Ak sa nakloní nad určitú hranicu, musí vydať zvuk,“ opísal koordinátor súťaže Jozef Malý zo spoločnosti 3E Praha Engineering, ktorá má licenciu na organizovanie súťaže v Česku a na Slovensku.

Na prekonanie prekážky nemali súťažiaci len jeden pokus, mohli ju absolvovať opakovane. Celú dráhu však museli prejsť za 15 minút. „Túto vzdávame,“ zahlásil po niekoľkých neúspešných pokusoch na jednej z prekážok bratislavský tím. Porotca tak autíčko zobral a presunul ho pred tú nasledujúcu.

Len auto dvoch nitrianskych škôl sa dokázalo po vjazde do tunela rozsvietiť a vydávalo zvuky pri náklone nad určitú hranicu. Bratislavskí študenti pre technické problémy dráhu v časovom limite napokon neprešli. Po sčítaní všetkých budov porota rozhodla, že nomináciu na svetovom finále si zaslúži biely model šestice košických gymnazistov.

„Na testovacom kole to išlo s nejakými problémami, no máme finty na to, ako prekážky prejsť. Dúfame, že nás autíčko nenechá v štichu,“ povedal ešte pred súťažným kolom Patrik Poprocký, ktorý na projekte pracoval ako konštruktér. Tím zložený z druhákov až štvrtákov vyvíjal model viac ako rok. „Najzásadnejším problémom bolo vymyslieť, ako to môže celé fungovať. Nemali sme k dispozícii žiadne základné autíčko.“ Poprocký priznáva, že im najmä v začiatkoch pomohli odborníci, ktorých mali okolo seba a ktorí ich mentorovali.