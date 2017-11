Internet banking využila viac ako polovica Slovákov

Aspoň raz za pol roka sa do internetbankingu prihlási 58 % Slovákov. Každý mesiac tak urobí 54 % ľudí. Bankového poradcu za ostatných šesť mesiacov vyhľadalo 43 % respondentov.

Samotných bankových poradcov tak Slováci navštevujú menej často, pri komplexnejších záležitostiach ako sú napríklad hypotéky, investovanie či poistenie. Vyplýva to z prieskumu Erste Group.

Internetbanking je o čosi využívanejší u našich západných susedov. Aspoň raz za pol roka sa do internetbankingu prihlásilo 62 % Rakúšanov a až 77 % Čechov. Iné krajiny v porovnaní so Slovenskom zaostávajú. V Rumunsku to bolo 42 %, v Maďarsku 47 % a v Chorvátsku 37 %.

Ešte v roku 2007 používalo internetbanking na Slovensku len 15 % ľudí, teda zhruba každý siedmy Slovák. S rastúcim pokrytím internetového pripojenia sa počas desiatich rokov počet strojnásobil. K zvyšovaniu používania internetbankingu prispieva podľa Slovenskej sporiteľne aj to, že banky začali ďalšiu vlnu aktívneho zvýhodňovania elektronického bankovníctva oproti pobočkám.