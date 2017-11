Agentúra S&P pokračuje v revízii ratingov Katalánska

Podľa názoru S&P Global Ratings to, že španielska vláda vyhlásila v Katalánsku nové voľby a prevzala priamu kontrolu na regionálnymi rezortmi, znamená zníženie bezprostredných rizík pre plánované splátky pri obsluhe katalánskeho dlhu. Tieto riziká nastali v dôsledku zvýšenej politickej nestability po katalánskom referende o nezávislosti z 1. októbra tohto roka.

Agentúra však uviedla, že ratingy Katalánska by mohla znížiť o jeden alebo viac stupňov, ak spozoruje novú eskaláciu politického napätia medzi vládou Katalánska a španielskou centrálnou vládou po regionálnych voľbách, ktoré budú v decembri. Zvýšenie napätia medzi katalánskou vládou a centrálnou španielskou vládou by podľa S&P Global Ratings mohlo spochybniť úplné a včasné refinancovanie katalánskych krátkodobých záväzkov, alebo podkopať efektívnosť finančnej podpory Katalánska zo strany centrálnej vlády.

S&P dodala, že ratingy Katalánska by mohla potvrdiť, ak uvidí jasné dôkazy zmiernenia politického napätia, alebo ak dospeje k záveru, že politická scéna po voľbách nezvýši riziká pre koordináciu medzi vládou Katalánska a španielskou centrálnou vládou. Pri hodnotení úverovej spoľahlivosti Katalánska S&P Global Ratings zohľadňuje relatívne vysokú úroveň bohatstva regiónu. Dodáva však, že politická nestabilita poškodzuje katalánsku ekonomiku. Veľa firiem, a to vyše 2 500 vrátane veľkých nadnárodných spoločností, presunulo svoju registráciu z Katalánska do iných španielskych regiónov. Okrem toho nestabilita škodí turizmu a zdá sa, že dopyt v katalánskom sektore nehnuteľností oslabil.