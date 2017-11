Ceny potravín idú hore

Ponuka masla sa dostáva postupne do normálu, dokonca sa predáva za akciové ceny. Zato vajíčka sa stále rýchlo míňajú a predávajú sa za dvojnásobne vyššie ceny ako pred fipronilovou kauzou, ktorá spôsobila ich nedostatok v celej Európe. Na vianočnom trhu by však už vajíčka chýbať nemali.

„Ľudia sa nemusia obávať, že si vajíčka na Vianoce nekúpia. Vajíčka v obchodoch budú, lenže budú drahšie ako po iné Vianoce,“ hovorí Ladislav Birčák z Únie hydinárov Slovenska. K pôvodným cenám sa vajíčka tak rýchlo nevrátia. Najskôr sa podľa Birčáka musí dostať do rovnováhy dopyt s ponukou, a to sa stane až na prelome februára a marca. Vysokú cenu vajec podržia ešte veľkonočné vajíčka, až potom možno rátať so zlacnením.

Desať vajec stálo pred rokom 1,30 eura a teraz vyjdú na 2 eurá. Mliečna kríza, pri ktorej nastal najprv prebytok a potom nedostatok mlieka, vyústila do zdraženia viacerých potravín. Denník Pravda zostavil košík mliečnych, mäsových výrobkov či zeleniny s 15 položkami, ktorý stál vlani 37,88 eura a teraz vyjde na 41,34 eura, čo je zdraženie o 9 percent, respektíve o 3,46 eura. Z 15 položiek zdraželo 11.

Maslu aktuálne pomáha príchod zimy. Mlieko kráv je tučnejšie zhruba o tri desatiny, čo znamená, že z litra mlieka sa vyrobí viac smotany, a teda aj masla. Klesli aj jeho ceny na európskom trhu, keď zo septembrových 650 eur za tonu spadli na prelome októbra a novembra na 525 eur za tonu. To viedlo k tomu, že štvrtka masla (250 gramov) sa dá v obchode kúpiť v akcii už aj za 2 až 2,40 eura.

Vývoj cien vybraných potravín za posledný rok (v eurách) 10/2016 10/2017 zmena maslo 125 g 0,90 1,40 +0,50 paradajky 1 kg 1,55 2,16 +0,61 br. karé s.k. 1 kg 3,91 4,86 +0,95 mlieko pol. 1 l 0,64 0,72 +0,08 údená slanina 1 kg 4,75 5,22 +0,47 saláma trvanl. 1 kg 6,98 7,59 +0,61 syr eidam 1 kg 5,98 6,47 +0,49 vajcia 10 ks 1,33 2 +0,67 zemiaky 1 kg 0,50 0,53 +0,03 cukor 1 kg 0,85 0,87 +0,02 kurča 1 kg 2,29 2,29 0 kapusta kvas. 1 kg 1,15 1,10 –0,05 ryža 1 kg 1,38 1,32 –0,06 cibuľa 1 kg 0,56 0,50 –0,06 cesnak 1 kg 5,11 4,31 –0,80 Spolu 37,88 41,34 +3,46 ZDROJ: PB, ŠÚ SR, Pravda

Za poklesom cien však nie je iba postupné oživenie výroby, a tým aj ponuky masla, ale aj tvrdá súťaž obchodných reťazcov o zákazníkov. Maslo sa stalo lákadlom, na ktoré sa obchodníci usilujú dostať spotrebiteľov do svojich predajní. Akcie majú za čo robiť, veď cenu obľúbenej štvrtky vyšponovali ešte pred pár týždňami takmer na tri eurá. Podľa slovenských dodávateľov môžu teraz pustiť perie, veď na najviac predávanej 250-gramovej tehličke masla počas vrcholiacej maslovej krízy zarábali aj jedno euro. Upozornil na to prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Zložitejšia situácia vládne v zásobovaní trhu vajíčkami. Holanďania, ktorí museli vyzabíjať v dôsledku používania pesticídu fipronil 15 miliónov nosníc, dostali do úzkych trh v celej Európskej únii. Na začiatku novembra, keď nedostatok vajec na trhu kulminoval, zostali pulty slovenských reťazcov v niektoré dni úplne bez vajíčok. Cena desiatich vajec sa odvtedy pohybuje medzi dvoma až troma eurami. Dve eurá stoja klasické vajcia triedy M pochádzajúce z klietkových chovov a na tri eurá vyjdú vajíčka z voľných výbehov.

Panické nákupy

Pod súčasný nedostatok vajec sa podpísali aj niektorí spotrebitelia, ktorí začali skupovať vajcia v enormných množstvách. V reťazci Billa stúpli v októbri predaje o 20 percent. Výrobca vajec Novogal, ktorý má sieť podnikových predajní, však informoval, že po prepuknutí krízy stúpol predaj vajíčok na vidieku o neuveriteľných 300 percent!

„Stretol som babičku, ktorá si niesla z obchodu celý štós vajec. Na otázku, na čo jej je toľko vajec, mi povedala, že v televízii predsa odvysielali správu, že vajcia nebudú,“ opisuje motív konania niektorých spotrebiteľov Ladislav Birčák. Ľudia si teraz na internete vymieňajú skúsenosti, ako uchovať nakúpené vajcia až do Vianoc. Jeden z „osvedčených“ receptov hovorí, že vajcia treba uložiť do vápna.

Podľa hydinárov ide o nezmyselné správanie spotrebiteľov. Vajíčka majú dobu trvanlivosti 28 dní. Nemá zmysel nakupovať ich do zásoby, pretože potom sa nedá zo starých bielkov vyšľahať sneh potrebný na prípravu vianočných koláčov. „Ľudia prispejú ku konsolidácii trhu tým, že budú nakupovať obvyklé a nie premrštené zásoby vajec,“ nabáda spotrebiteľov k normálnym nákupom Ladislav Birčák.

„Aktuálne sa situácia stabilizuje a dostupnosť vajec v našej sieti je zabezpečená,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti Tesco Stores „Snažíme sa dopyt po vajciach riešiť a ponúkať zákazníkom predovšetkým vajcia od našich slovenských, ale aj českých producentov, od ktorých vyžadujeme 100-percentnú kvalitu. Zákazníci prejavujú zvýšený záujem o vajíčka aj preto, lebo sa blížia vianočné sviatky,“ konštatovala piár manažérka Tesco Stores Lucia Poláčeková.

To, že situácia na trhu s vajíčkami nie je jednoduchá, priznal aj reťazec Kaufland. „Výpadky v predaji sa snažíme v čo najväčšej miere minimalizovať, prípadne úplne eliminovať, žiaľ, nevieme ich úplne vylúčiť. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby táto situácia mala čo najmenší dopad na nášho zákazníka. Viac ako 90 percent vajec je slovenského pôvodu. Aj v súčasnej situácii spolupracujeme so stálymi a rovnakými dodávateľmi,“ informovala hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová.

Ďalší známy reťazec Billa zabezpečoval 99 percent vajec pred krízou zo Slovenska, zvyšné percento tvorili dodávky od rakúskeho a maďarského dodávateľa. „Naším cieľom je ponúkať čo najviac tovaru od slovenských dodávateľov a so slovenským pôvodom, pokiaľ to slovenská produkcia dokáže pokryť. Aj v otázkach dodávok vajec by sme sa chceli vrátiť k pôvodnému modelu, a to hneď, ako to bude možné,“ uviedla Denisa Pernicová z Billy.

A napokon stanovisko spoločnosti Lidl. Aj tento reťazec pociťuje nedostatok vajec na trhu. „Obmedzená dostupnosť tohto tovaru prináša zvýšené náklady na jeho obstaranie. V rovnakom období minulého roku pochádzalo takmer 95 percent vajec v našej sieti od slovenských dodávateľov. Nakoľko nám však podľa ich vlastných vyjadrení momentálne nedokážu poskytnúť viac ako 30 percent ešte donedávna dodávaných množstiev, boli sme nútení dohodnúť sa so zahraničným dodávateľom vajec. Ide o nemeckého dodávateľa, ktorý svoje výrobky dodáva aj na tamojší trh,“ informoval Tomáš Bezák, hovorca Lidla.

Sliepky neznášajú na povel

Obchod, ktorý nemá teraz dostatok vajec, deklaruje v posledných týždňoch, ako mu záleží na slovenských vajciach. Hydinári však naliehajú, aby sa táto deklarácia premietla do trvalého vzťahu a nebola podmienená mimoriadnym nedostatkom vajec. Z noci na ráno sa nedá okamžite vyhovieť enormným objednávkam. Aj preto sa teraz na trhu objavujú vajcia z dovozu.

Kríza s vajíčkami nanovo obrátila pozornosť k schopnosti slovenského poľnohospodárstva pokryť základné potraviny domácou produkciou. Vajíčka sú posledným zo živočíšnych výrobkov, kde je táto možnosť reálna, najmä keď sa utrasú vzťahy medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi. Visí nad nimi tieň z nedávnej minulosti, keď domáci producenti dostávali padáka zo sietí pri prvom zjavení lacného zahraničného dodávateľa. Teraz sú na koni hydinári a môžu si vyberať spomedzi reťazcov.

Z hľadiska budúcnosti je kľúčovou otázkou, či sa reťazce po tohtoročnej vajíčkovej kríze preorientujú na slovenských producentov slepačích vajec. Nemal by to byť problém, pretože domáci chovatelia sliepok vyrobia 106 percent z celkovej spotreby vajíčok na Slovensku. Obchod však celých 20 percent vajec dovážal a presne takéto množstvo v podstate z donútenia slovenské hydinové farmy doteraz vyvážali – najčastejšie do Českej republiky a Maďarska.

Hlavným dôvodom, prečo na Slovensko prichádzali zahraničné vajcia prevažne z Poľska, bola cena. Šlo však spravidla o vajcia v triede S, tie sú menšie a lacnejšie. Práve vajíčka ukazujú, že cena je pre mnohých slovenských spotrebiteľov stále mimoriadne dôležitá. Na druhej strane lacné vajíčka z dovozu umožňovali obchodu stláčať cenu slovenským výrobcom, a to až pod výrobné náklady.

Rola štátu

„Uvítali by sme, keby sa obchod jednoznačne preorientoval na domácich výrobcov vajec,“ povedal Ladislav Birčák. Na margo kontraktov so zahraničnými odberateľmi uviedol, že pri vajíčkach sa neuzatvárajú celoročné, ale prevažne jednomesačné zmluvy (80 percent kontraktov) a zvyšok pripadá na trojmesačné zmluvy. Vyplýva to zo sezónneho charakteru predaja vajec – sú totiž vajcia letné aj zimné, jarné aj jesenné a napokon vianočné a veľkonočné. V každej sezóne roka sú viac či menej odlišné ceny.

Po vypršaní zmlúv so zahraničnými odberateľmi slovenské farmy preferujú slovenskú obchodnú sieť. „Smeruje sem 95 percent našej výroby, ale to stačí zhruba na 70-percentné pokrytie dopytu. Uprednostňujeme domáci trh, pretože český a maďarský trh, na ktorom sa platí národnými menami, podlieha kurzovým výkyvom, čo prináša riziká,“ prezentoval stanovisko hydinárov Ladislav Birčák.

Domáce vajcia doteraz prehrávali zápas o vlastný trh aj pričinením štátnej politiky. Na Slovensku sa predávajú často aj české vajíčka. Česká vláda totiž dotuje svoje poľnohospodárstvo oveľa výdatnejšie ako slovenská. Aj preto sa obchodu oplatí vajcia kupovať od susedov, a tí vyhrávajú tým, že časť nákladov im refundujú národné dotácie.

A ešte jeden malý detail, ktorý prispel k zvýšeniu cien vajec. Keď sa pred dvoma rokmi znižovala 20-percentná sadzba DPH na základné potraviny, vajíčka sa medzi ne nedostali.

Kríza s vajíčkami nepotrvá večne. Prekonať ju majú aj neštandardné opatrenia chovateľov sliepok. Nosnice, ktoré mali vyradiť z chovov v novembri, opustia znáškové haly až v januári. Lenže sliepka na sklonku životného cyklu už nie je taká produktívna, ako „roznosená“ nosnica. Aj samo omladenie kŕdľov stojí nejaký čas. To vysvetľuje, prečo sa zásobovanie vajíčkami podarí znormalizovať až začiatkom jari.