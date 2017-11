Americká mediálna spoločnosť Meredith kupuje za 1,8 mld. USD konkurenčnú firmu Time Inc.

Transakciu schválili počas víkendu predstavenstvá oboch firiem a s jej dokončením počítajú v úvode budúceho roka. Zlúčením dvoch popredných vydavateľov časopisov v USA má vzniknúť firma s ročnými tržbami 4,8 mld. USD.

Spoločnosť Time Inc. popri rovnomennom titule Time vydáva časopisy Sports Illustrated, People, Fortune alebo Entertainment Weekly. Do portfólia spoločnosti Meredith patria časopisy ako Better Homes & Gardens, Family Circle, allrecipes a Shape.