Bitcoin sa blíži k hranici 10-tisíc dolárov

Necelý týždeň potom, keď bitcoin prekonal hranicu 8000 dolárov stúpol cez víkend nad hranicu 9500 dolárov a v pondelok pokračuje k hranici 9800 USD. A odborníci stále viac špekulujú, kedy sa mu podarí prelomiť hranicu 10 000 dolárov. Podľa niektorých analytikov by to vzhľadom k súčasnému rastu mohlo byť ešte do konca tohto roka, možno pred Vianocami.

Miliardár Mike Novogratz, ktorý vytvoril hedžový fond, teda rizikový investičný fond, investujúci do digitálnych mien, minulý mesiac povedal, že bitcoin by mohol prelomiť 10 000 dolárov do apríla 2018. Avšak minulý týždeň svoj odhad revidoval a uviedol, že to bude ešte do konca tohto roka.

Novogratz vo svojom odhade nie je jediný, upozornil server inverse.com. Podnikateľ a majiteľ tímu NBA Mark Cuban finančnému serveru Business Insider povedal, že hodnota bitcoinu bude pokračovať v raste, pokiaľ bude bitcoin naďalej pôsobiť skôr ako zberateľská záležitosť než ako skutočná mena. Analytik Thomas Lee z Fundstrat minulý týždeň dodal, že bitcoin podľa neho do polovice roku 2018 stúpne na 11 500 USD.

Cuban upozornil, že počet ľudí, ktorí si otvorili nové účty a kupujú bitcoin, aj keď v malom objeme, prudko rastie. Na najväčšej bitcoinovej burze v USA Coinbase minulý týždeň od stredy do piatku vzniklo 100 000 nových účtov záujemcov o kúpu bitcoinu. Za posledný rok sa počet účtov na Coinbase takmer strojnásobil na 13 miliónov. Coinbase je jednou z najväčších platforiem pre bitcoin, ale aj konkurenčnú menu ethereum, upozornila agentúra Bloomberg.

Záujem o bitcoin, ktorý je podľa trhovej hodnoty najväčšou kryptomenou, rastie napriek varovaniam niektorých investorov, že je to veľká bublina, ktorej hrozí spľasnutie. Len za posledné dva týždne Bitcoin posilnil o viac ako 40 percent. Pre porovnanie akciový index S&P 500 od začiatku tohto roka stúpol o 18 percent.

Bitcoinu pomáhajú aj známky toho, že sa presúva medzi hlavné investície. Spoločnosť CME Group, ktorá prevádzkuje najväčšiu termínovú burzu na svete, chce od decembra ponúkať na túto kryptomenu termínové kontrakty.

Najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co. vraj dokonca podľa informovaných zdrojov zvažuje možnosť pomôcť klientom pri stávkach na bitcoin prostredníctvom navrhovaných termínovaných kontraktov. Riaditeľ banky Jamie Dimon pritom už skôr označil bitcoin za podvod a povedal, že by vyhodil každého zamestnanca, ktorý s bitcoinom špekuluje.

Od začiatku roka cena bitcoin stúpla o viac ako 800 percent. Hodnota bitcoinov v obehu je podľa internetových stránok Coinmarketcap.com vyššia ako 300 miliárd USD.