Pekári považujú príplatky za likvidačné, premietnu sa do cien

Pekári nesúhlasia so zvyšovaním príplatkov za prácu počas víkendov, sviatkov a počas noci. Zástupcovia Rady pekárov SR, ktorá združuje až 12-tisíc zamestnancov v pekárenskom priemysle, svoje pripomienky k navrhovanej novele Zákonníka práce predostreli Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Rada pekárov súhlasí s pozitívnymi zmenami pre zamestnancov pekární, avšak navrhované zvýšenie príplatkov je bez ďalších legislatívnych opatrení pre pekárenský priemysel likvidačné,“ uviedol zástupca Rady pekárov SR Vladislav Baričák.

Pekári tvrdia, že stále musia zápasiť s nízkymi výstupnými cenami svojich výrobkov, nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, investičným dlhom a rastúcimi cenami služieb, surovín a komodít.

„Dôsledkom je objektívna nemožnosť znížiť už aj tak vysoké vstupné náklady. Z tohto jasne vyplýva, že ďalšie zvýšenie nákladov nebudeme schopní absorbovať a nedokážeme nájsť ďalší priestor v znižovaní svojich nákladov. Navyše nemôžeme obmedziť rozsah nočnej či víkendovej práce tak, ako je to možné v iných profesiách, pretože platná legislatíva nám ukladá dodávať na trh čerstvé výrobky, ktoré sa jednoducho musia vyrábať v noci a počas víkendov,“ dodal Baričák.

Ak sa príplatky za prácu počas víkendov, sviatkov a počas noci zvýšia, pekári avizujú zásadné úpravy cien výrobkov alebo obmedzenie výroby čerstvých pekárenských výrobkov počas víkendov a nocí.

„To môže viesť k ich náhrade mrazenými polotovarmi a k nedostupnosti čerstvého pečiva počas víkendov a v prvý pracovný deň v týždni. Ak slovenskí pekári nedokážu pretransformovať tieto preukázateľne zvýšené náklady do cien svojich výrobkov, reálne hrozí obmedzenie dodávok pekárenských výrobkov na trh, zníženie stavu zamestnanosti a výroba v obmedzenom režime, dokonca aj likvidácia niektorých pekární,“ konštatoval Baričák.

Maximálna suma príplatku za prácu cez sviatok sa má zvýšiť zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Smer tiež navrhuje zaviesť nový príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý by zamestnanec dostával popri svojej mzde najmenej v sume hodinovej minimálnej mzdy. Od mája budúceho roka by tak tento príplatok dosahoval 2,759 eura. Všetky tieto návrhy do parlamentu predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák.