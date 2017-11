Elektromobily - budúcnosť či bublina?

Politici a ekológovia vkladajú obrovské nádeje do elektrických áut. Tie majú znížiť znečistenie ovzdušia v mestách a prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.

Ich nasadenie chcú vlády urýchliť priamymi dotáciami na ich nákup spolu s pripravovanými zákazmi vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré majú do platnosti vstúpiť v najbližších desiatkach rokov. Slovensko predlžuje podporu predaja týchto vozidiel aj na rok 2018.

V niektorých krajinách určite uvidíme takmer 100-percentný podiel elektrických vozidiel. Špeciálne tam, kde to dáva zmysel. Príkladom je Nórsko. Johannes Reifenrath, šéf produktovej stratégie Mercedes-Benz

Napriek sľubom automobiliek, vývoju elektromobilov, štátnym dotáciám a hroziacim zákazom je predaj elektromobilov zatiaľ nízky. Od januára do konca septembra 2017 sa v Európskej únii podľa štatistík asociácie európskych konštruktérov vozidiel (ACEA) predalo 11 660 121 au­tomobilov. Za rovnaké obdobie sa predalo 70 541 elektro­mobilov a 79 409 plug-in hybridov (hybridy, ktoré je možné nabíjať z elektrickej siete).

Vývoj a predaj elektrických áut zvyšuje tlak zo strany Európskej únie na znižovanie emisií. Elektromobily síce neprodukujú emisie priamo pri jazde, no často sú nabíjané energiou, ktorá vzniká napríklad v tepelných elektrárňach. Ich praktickosť navyše stúpa len pomaly. "Určite uvidíme kombináciu elektrických motorov s palivovými článkami alebo benzínovými a naftovými motormi. V niektorých krajinách určite uvidíme takmer 100-percentný podiel elektrických vozidiel. Špeciálne tam, kde to dáva zmysel. Príkladom je Nórsko,“ povedal nedávno v rozhovore pre denník Pravda Johannes Reifenrath, šéf produktovej stratégie, plánovania, stratégie pohonov a marketingu osobných vozidiel značky Mercedes-Benz. Podľa jeho slov však môže transformácia pohonu vozidiel trvať desiatky rokov.

Rast predaja vozidiel využívajúcich na jazdu elektrickú energiu je silný. Autor: SITA/AP, Daniel Bockwoldt

Rast predaja vozidiel využívajúcich na jazdu elektrickú energiu je však silný. V porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi minulého roka predaj elektromobilov rástol o 53,1 percenta a plug-in hybridov sa predalo viac o 36,4 percenta. Za nárastom stojí príchod nových elektromobilov na trh, štátna podpora a rozvíjajúca sa sieť verejných nabíjačiek, aj keď nabíjacích staníc je stále veľmi málo. Slovensko zaviedlo podporu na kúpu elektromobilov vo výške 5-tisíc eur.

Plug-in hybridy sú vďaka podpore lacnejšie o 3-tisíc eur. Podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) k 13. novembru tohto roku bolo vytvorených 445 rezervácií na čerpanie dotácií v celkovej výške 1,885 milióna eur. Spolu 275 rezervácií je na elektromobily, 170 na plug-in hybridy. Najväčší záujem o dotácie prejavili firmy. Z Recyklačného fondu štát vyčlenil na podporu elektromobilov 5,2 milióna eur, ktoré vyčerpané ešte neboli. Podpora bude pokračovať v nezmenenej podobe aj v budúcom roku.

Nádej na masové rozšírenie elektromobilov dáva napríklad automobilka Tesla, ktorá nedávno na trh uviedla model s názvom 3. Výroba vozidla, ktorého cena, výkon a dojazd sa približujú bežným automobilom, mešká. Na elektromobil za 35-tisíc dolárov v súčasnosti čaká 500-tisíc zákazníkov. V treťom štvrťroku napriek tomu Tesla vyrobila len 260 kusov, pričom podľa augustových plánov ich malo byť 1¤500. Problémy má údajne na svedomí továreň na výrobu batérií v Nevade. Zároveň sa objavujú pochybnosti o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

Rovnako aj ostatné automobilky ohlasujú príchod nových elektrických modelov, ktoré majú postupne nahrádzať tie s benzínovými a naftovými motormi. Nemecký koncern Volkswagen chce mať do roku 2030 ku každému z 300 modelov elektrickú verziu. Už v roku 2025 majú jednotlivé koncernové značky uviesť na trh 80 nových modelov jazdiacich na elektrinu alebo využívajúcich plug-in hybridný pohon. Plány na elektrifikáciu svojich modelov majú aj iné automobilky ako napríklad Volvo, Mercedes alebo iné.

Napriek tomu masovej prevádzke elektromobilov stále bráni niekoľko problémov. Elektrické autá sú stále použiteľné len na kratšie trasy, keďže dojazd cenovo dostupnejších modelov sa pohybuje na úrovni 250 kilometrov. Očakávaná Tesla 3 má ponúknuť 350 kilometrov. Otázna je zároveň ekologickosť výroby a následnej likvidácie akumulátorov, ktoré v jednom vozidle vážia desiatky až stovky kilogramov.

Podpora predaja elektromobilov a plug-in hybridov na Slovensku Dotácie fungujú od 11. novembra 2016.

Z recyklačného fondu je vyčlenených 5 miliónov eur, ZAP SR má prispieť sumou 200-tisíc eur.

Noví majitelia elektromobilov dostanú 5-tisíc eur, plug-in hybridov 3-tisíc eur.

K 13. novembru 2017 bolo rezervovaných 1,885 milióna eur. Celkovo bolo vytvorených 445 rezervácií (275 elektromobily, 170 plug-in hybridy).

Dotácia je majiteľom vyplácaná postupne, počas 3 rokov.

Podpora pokračuje v nezmenenej forme aj v roku 2018.

V súčasnosti sa v elektromobiloch používajú lítiumiónové batérie. Napríklad akumulátory najpredávanejšieho elektromobilu na svete Nissanu Leaf prvej generácie vážia takmer 200 kg. Na jedno nabitie vozidlo zvládne podľa oficiálnych čísiel prejsť 250 km. V reálnej premávke sa dojazd pohybuje na úrovni 180 km. Podobne veľký automobil na trase dlhej 250 kilometrov spáli približne 15 litrov benzínu. Nabíjanie na rýchlonabíjacích staniciach stále trvá približne pol hodiny. Nová generácia má podľa oficiálnych údajov na jedno nabitie prejsť 380 km, v realite však môže byť dojazd približne o 100 km kratší.

Slovensko patrí k popredným európskym krajinám v počte nabíjacích staníc. Elektromobily aj s najkratším dojazdom dokážu vďaka hustote nabíjačiek prejsť z Bratislavy do Košíc. Na sídliskách a v obytných mestských častiach na Slovensku nie je ani dostatok parkovacích miest. Nabíjačiek sa v týchto oblastiach nachádza minimum. Ak by motoristi vo veľkom prešli na elektrické autá, došlo by zároveň k veľkému zvýšeniu nárokov na rozvodnú sieť.