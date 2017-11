Zvládnu slovenské vlaky sto miliónov cestujúcich?

Železnice ukázali vynovené vozne

Tento i budúci rok plánuje železničná spoločnosť zrenovovať 31 vozňov prvej aj druhej triedy. Už nie cez externú firmu, ale vo vlastnej réžii. Do každého investuje 100-tisíc eur. Vynovené vozne budú jazdiť nielen na medzinárodných, ale aj na domácich diaľkových linkách, ktoré premávajú medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu i Zvolen.

Národný prepravca ukázal vynovenú prvú triedu. Na prvý pohľad je rozdiel nepatrný. Príliš viditeľné zmeny alebo úplne iný výzor oproti vagónom, ktorými sa cestuje aj teraz, to nie sú. Dvere z chodby do vozňa sa ešte stále zatvárajú iba poloautomaticky, modernejší spôsob ako fotobunka v tejto časti stále chýba. Nové sú koberce, čalúnenie, závesy, stolíky sú väčšie. Za nové vymenili aj toalety.

Zmeny by vraj mali ľudia najmä pocítiť. „Vymieňame veľmi dôležitú časť vozňa, a to je centrálny zdroj elektrickej energie, aj nové kabeláže. Chceme docieliť nižšiu poruchovosť elektrických systémov a tiež, aby lepšie fungovali klimatizácia aj kúrenie,“ hovorí generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.

Cestujúci by okrem takých štandardov, ako je kúrenie v zime či funkčná klimatizácia počas horúcich dní, privítali dobre fungujúci internet či elektrické zásuvky, ktoré by už po renovácii mali pribudnúť aj v tých vozňoch druhej triedy, v ktorých chýbali. „Sľubujú aj to, že bude lepší internet. Mala by byť nová súprava, ktorá vydrží aj teploty pod nulou, keď je vozeň odstavený, lebo to teraz normálne nefunguje,“ poznamenal Ondrej Macko, ktorý často využíva osobnú vlakovú prepravu. Odborník na informačné technológie a šéfredaktor portálu Touch IT Macko pripomenul, že internetové pripojenie by malo byť súčasťou nielen vozňov prvej, ale aj druhej triedy. „Je dôležité mať vo všetkých vozňoch internet, lebo tá aktuálna kampaň železničnej spoločnosti je – prestúpte z auta do vlaku. Ja prestúpim, ale preto, že sa chcem vyhnúť zápcham a chcem ten čas, čo cestujem vlakom, využiť na prácu,“ dodal Macko.

Podľa Hlubockého ZSSK sa zaoberá aj kvalitnejším wifi pripojením. „Budeme zavádzať moderné wifi aj do týchto vozňov, Musia prebehnúť všetky potrebné úkony a musí byť ukončená súťaž. Len čo budeme mať k dispozícii nové wifi, budeme ich dávať práve do týchto vozňov,“ povedal.

Železničná spoločnosť vozne modernizuje postupne, do konca tohto roka dodá 15 vozňov, zvyšných 16 budúci rok. Bude to stáť 3,1 milióna eur. Podobné modernizácie robila spoločnosť externe, teraz to robia jej pracovníci vo zvolenskej opravovni vozňov. Prácou vo vlastnej réžii ušetrí asi 10 percent nákladov. „Renovácia jedného vozňa trvá 7 týždňov a zároveň odstránime poruchy, ktoré na vozni boli. Ten vozeň by tak či tak išiel do opravy a my zároveň vykonáme aj modernizáciu,“ vraví Hlubocký.

Z 31 vozňov, ktoré plánuje prepravca zrenovovať, je 13 prvej triedy a 18 vozňov druhej triedy. „Tieto vozne, keďže sú spôsobilé jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, budeme od nového grafikonu zaraďovať na linke Bratislava – Žilina – Košice v rýchlikoch, ktoré pôjdu historicky prvýkrát rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ priblížil riaditeľ ZSSK. ZSSK nový grafikon predstaví 4. decembra.

Kde budú jazdiť zrenovované vozne