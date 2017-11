Čínsky drak tu je, ale nelieta

Ambície Číny v Európe vzbudzujú rešpekt, ale na Slovensku ani v okolitých krajinách sa čínsky drak stále príliš nerozlietal. Z času na čas sa pripomenie v podobe dlhodobého záujmu o kúpu košických oceliarní, vstupu do slovenských médií, nárastu prepravy tovarov či obnovy legendárnej Hodvábnej cesty až do Bratislavy. Aktuálne je čínsky premiér Li Kche-čchiang v Budapešti na zasadnutí krajín strednej a východnej Európy a Číny (16+1), kde oznámil investície v regióne za vyše tri miliardy dolárov.

Viac o Číne počuť v susednom Česku, kde jej predstaviteľom otvára dvere český prezident Miloš Zeman. Naši západní susedia sa podľa Pekingu mali stať vstupnou bárnou pre čínske investície prichádzajúce na jednotný trh Európskej únie. Napriek tomu však Čína stále patrí k malým investorom v regióne visegrádskej štvorky. „Stav čínskych investícií u nás tak nedosahuje ani jedno percento z celkovej sumy priamych zahraničných investícií. Situácia je obdobná aj v ostatných krajinách regiónu strednej Európy, konkrétne Českej republike, Maďarsku a Poľsku, keďže ani tu stav priamych zahraničných investícií podľa najaktuálnejších údajov nie je vyšší ako jedno percento,“ povedal hovorca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Richard Dírer. Najväčším strategickým investorom nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike aj naďalej ostáva Nemecko.

Investície sú stále pod očakávaniami

V roku 2015 dosiahol podľa Národnej banky Slovenska objem čínskych investícií na Slovensku hodnotu 86 miliónov eur. V tejto sume sú zarátané aj investície z Taiwanu, ktorý Slovenská republika stále považuje za súčasť Číny. Toto číslo je mierne nižšie, ako očakával ešte koncom roka 2014 v rozhovore pre denník Pravda vtedajší čínsky premiér Li Kche–čchiang. Ten prostredníctvom spoločností CSR Corporation a CASIC Hiwing Aviation General Equipment počítal s investovaním 110 miliónov eur.

Jedna z najväčších ekonomík aktuálne rokuje o siedmich veľkých investíciách na Slovensku. Podporiť vzájomné projekty sa v pondelok večer v Budapešti snažil slovenský premiér Robert Fico na rokovaní s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom. Fico sa na rokovaniach snažil presadiť rýchlejšie vydávanie certifikátov umožňujúcich vývoz slovenských potravín priamo do Číny a rokovať chcel aj o rozšírení železničnej prepravy čínskych výrobkov cez Slovensko.

„Agentúra SARIO v súčasnosti eviduje záujem siedmich spoločností z Čínskej ľudovej republiky o investovanie na Slovensku, pričom v prípade pozitívnych rozhodnutí investorov pre Slovensko budú na našom území umiestnené investície vo výške 620 miliónov eur, s počtom 2 590 novovyt­vorených pracovných miest,“ povedal Dírer. Od roku 2002 doteraz agentúra SARIO zrealizovala tri čínske investície za 11 miliónov eur, ktoré spolu vytvorili 500 nových pracovných miest.

Slovensko môže v budúcnosti profitovať aj z vlakovej prepravy čínskeho tovaru priamo do Európskej únie. „Veľký projekt, ktorý priamo súvisí s iniciatívou Hodvábnej cesty, je vybudovanie intermodálneho terminálu na východe Slovenska, ktorý by slúžil aj ako východná brána Európskej únie a poskytoval by výborné zázemie pre spoločnosti v oblasti logistiky a čínske spoločnosti, ktoré vyvážajú tovary do Európskej únie,“ povedal Michal Paulen, výkonný riaditeľ Slovensko-čínskej obchodnej komory.

„Slovensko má fantastickú zemepisnú polohu, ktorá je mimoriadne dôležitá práve pre prepravu tovaru vlakom z východnej časti sveta, teda z Číny, do Európy,“ povedal v pondelok aj Fico. Keďže vlaky z Číny prechádzajú po širokorozchodnej železnici, na Slovensku sa musí prepravovaný tovar preložiť, aby mohol ďalej pokračovať smerom na západ. Práve vďaka prekladaniu tovaru dochádza k zvyšovaniu kapacít slovenského nákladného vlakového prepravcu Cargo. Na Slovensko prvý vlak z Číny dorazil len pred pár dňami, a už do konca roka ich môže byť vraj až niekoľko stoviek.

Vplyv vo finančníctve, oceliarňach aj médiách?

Čínske investície sú na Slovensku zatiaľ malé, ale ambície sú vysoké. „Veľký potenciál vidíme práve v automobilovom priemysle a strojárstve, kde už máme vybudované silné zázemie. Iné oblasti, kde je veľký potenciál, sú informačné a komunikačné technológie, veda a výskum, energetika,“ priblížil Paulen. Od roku 2000 pôsobí pri Trnave spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, ktorá je súčasťou čínskeho koncernu CSR. Ázijský investor sa na Slovensku zameriava na výrobu gumokovových a plastových dielov. Tie nájdu uplatnenie napríklad pri tlmení vibrácií automobilových motorov a podvozkov. V roku 2007 vzniklo práve na Slovensku vývojové oddelenie navrhujúce diely do podvozkov automobilov značiek Fiat, Porsche, Maserati a Ferrari. Posledný míľnik v rozvoji spoločnosti sa udial v roku 2014, keď práve na Slovensku vzniklo centrum na podporu oblasti nákupu, predaja, financií a právnych služieb.

Z pohľadu Číny môže byť nevýhodou Slovenska malý, 5-miliónový, trh, ktorý ponúka len pár veľkých investičných príležitostí. „Čína sa koncentruje na veľké investičné zámery najmä v oblasti energetiky a infraštruktúry, ktoré sa riešia skôr priamo na medzivládnej úrovni,“ povedal Dírer. V zákulisí sa hovorí, že čínskou vládou podporovaní investori majú záujem o obchody v minimálnej sume 1 miliardy eur. Čínska spoločnosť Hesteel Group je už dlhší čas jedným z hlavných kandidátov na kúpu košických železiarní U. S. Steel Košice. Celý obchod nakoniec zamrzol na cene, keďže dobré hospodárske výsledky umožnili americkým majiteľom pýtať od Číňanov viac peňazí za prípadný predaj U. S. Steelu Košice. „Podľa databázy Dan and Bradstreet momentálne na Slovensku pôsobí 23 spoločností s čínskym kapitálom najmä v automobilovom, elektrotechnickom, chemickom, strojárskom priemysle a službách,“ dodal Dírer.

Medzi veľkými na Slovensku už etablovanými čínskymi investormi je napríklad spoločnosť Yanfeng, ktorá sa zameriava na výrobu aj vývoj automobilových interiérov. Ďalej je to spoločnosť Leyard Europe, ktorá je orientovaná na elektrotechnickú výrobu LED displejov a na Slovensku má fabriku v Prešove. V Dubnici nad Váhom má výskumno-vývojové centrum čínska spoločnosť Mesnac European Research and Technology Center. Táto fabrika je orientovaná na výskum a následný predaj gumárenských strojov. Väčšina čínskych investícií je na Slovensku momentálne sústredená v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a chemickom priemysle. Silnú pozíciu majú Číňania aj vo finančníctve, keďže čínsky investor CEFC vlastní polovicu spoločnosti J&T Finance Group. Aktuálne sa špekuluje o tom, že čínsky investor môže spolu s finančnou skupinou Penta ovládnuť viaceré televízie v strednej a vo východnej Európe vrátane slovenskej televízie Markíza.