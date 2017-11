Fico pôjde do Číny lobovať za vlaky

Železničná doprava zohrá najbližšie roky kľúčovú úlohu v preprave čínskeho tovaru do Európskej únie. V prípade využitia naskytnutej šance môže z toho profitovať slovenský nákladný vlakový prepravca spoločnosť Cargo. Lobovať za posilnenie jeho vplyvu bude na prelome mesiacov február a marec priamo v Číne slovenský premiér Robert Fico.

„Budúci rok navštívim Čínu a budem mať príležitosť osobne dotiahnuť viaceré rozrobené projekty,“ povedal slovenský premiér Robert Fico po skončení rokovaní s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom. Vzájomné stretnutie sa uskutočnilo v pondelok večer v rámci budapeštianskeho summitu Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu aktuálne rokuje so 7 čínskymi investormi o projektoch za 620 miliónov eur, ktorých úspešná realizácia vytvorí v domácej ekonomike 2 590 nových pracovných miest. Slovenský premiér plánuje priamo v Číne lobovať za posilnenie nákladnej vlakovej prepravy. „Ak nezaspíme alebo neurobíme zásadné politické chyby v politických vyhláseniach, tak Slovensko môže byť mimoriadne dôležitou krajinou v tranzite tovaru z Číny do Európy,“ dodal Fico.

Čína sa čoraz viac tovaru snaží do Európy dopraviť po koľajniciach. Železničná preprava je totiž oveľa rýchlejšia ako klasická lodná preprava. Na porovnanie, nákladný vlak z Číny dorazil na Slovensko za 17 dní a lodná preprava z Číny do talianskeho Neapola trvá až 45 dní. Prvý veľký nákladný vlak z čínskeho prístavného mesta Dalian dorazil do slovenského prekladiska v Dobrej v polovici novembra a už v priebehu roka 2018 má prísť ďalších 500 vlakov.

Už v roku 2020 plánuje Čína do Európskej únie vypraviť 5-tisíc vlakov, z ktorých až 2-tisíc môže jazdiť cez Slovensko. V takom prípade bude domáci nákladný vlakový prepravca spoločnosť Cargo profitovať z toho, že čínsky tovar sa pri preprave do Európy najprv vezie po širokorozchodnej železničnej koľaji a po vstupe do Európskej únie je preložený na vagóny jazdiace na užších európskych koľajach.

V snahe získať prepravu čínskeho tovaru naráža Slovensko na tvrdú konkurenciu okolitých štátov. Čína už dnes spolufinancuje výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate medzi srbským Belehradom a maďarskou Budapešťou. K podpisu investičnej dohody prišlo v hlavnom meste Srbska ešte v decembri roku 2014 počas v tom čase prebiehajúceho summitu Číny a 16 krajín regiónu strednej a východnej Európy. Slovenská vlaková preprava sa v hľadáčiku Číny ocitla až o takmer 3 roky neskôr a oficiálne zatiaľ nepadlo ani slovo o možnom spolufinancovaní slovensko-čínskeho železničného projektu.

Slovensku navyše v rozšírení vlakovej prepravy bráni aj konflikt medzi Ukrajinou a proruskými separatistami ovládajúcimi ukrajinské regióny Doneck a Luhansk. Práve budovaný južný koridor medzi Budapešťou a Belehradom má v prípade problémov nahradiť rizikové vlakové spojenie medzi Ruskom a Ukrajinou. Srbské mesto Belehrad je totiž už dnes spojené s gréckym prístavom Pireus. Práve z neho plánuje čínsky prepravný gigant Cosco Pacific vo veľkom distribuovať loďami dovezený tovar. Ďalšia čisto železničná preprava obchádzajúca Slovensko už dnes smeruje cez Bielorusko a susedné Poľsko do Nemecka a ďalej na juhozápad Európy.

Aj slovenský nákladný prepravca očakáva profit z prepravy čínskych vlakov. „Konkrétny dopad na hospodárenie ZSSK CARGO budeme vedieť vyčísliť podľa prepravných trás,“ povedala Silvia Kuncová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. V budúcom roku sa totiž počíta s rozbehnutím prepravy z viacerých čínskych miest a veľkou otázkou je aj to, či sa vlakové kontajnery podarí naplniť aj počas návratu do Číny. „V každom prípade, ak by sa takýto ambiciózny plán deklarovaný čínskymi spoločnosťami podarilo naplniť, vplyv na hospodárenie spoločnosti by bol samozrejme pozitívny,“ dodala Kuncová.

Slovenský premiér plánuje počas svojej návštevy podporiť aj vývoz slovenských potravín do Číny. Zároveň ázijský investor plánuje otvoriť rokovania o možnej spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Na Slovensku sú už dnes čínske spoločnosti etablované v oblastiach automobilového, strojárskeho, elektrotechnického a chemického priemyslu. Zároveň silné postavenie má Čína aj v slovenskom finančníctve, keďže čínsky investor CEFC vlastní polovicu spoločnosti J&T Finance Group.