ÚRSO podľa dodávateľov energií znížil atraktívnosť ich podnikania

Tým sa nepozdáva zníženie koeficientu kt z 12 na 10 %. Tento koeficient do cenového vzorca vstupuje ako percentuálne vyjadrený náklad na nákup diagramu dodávky. Podľa dodávateľov, zníženie spomínaného koeficientu na nákup diagramu dodávky v praxi znamená, že v budúcom roku sa im uznáva menší objem oprávnených nákladov.

„Po sérii negatívnych zásahov do podnikateľského prostredia v energetike ako boli posilňovanie cenovej regulácie, rozširovanie pôsobnosti necenovej regulácie, regulovanie vzorových obchodných podmienok, enormný nárast administratívnej náročnosti, či znášanie takmer celého kreditného rizika za výber distribučných poplatkov a taríf za prevádzkovanie systému a systémové služby dodávateľmi ako jedinou skupinou účastníkov trhu, aj v budúcom roku hrozí, že v segmente cenovo regulovaných koncových odberateľov môže dôjsť k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže a k poklesu reálnej miery konkurencie na trhu,“ uviedol predseda združenia Michal Hudec.

Dodávatelia tvrdia, že ak by im regulačný úrad zohľadnil všetky parametre, a to pri dodržaní mantinelov v cenovej vyhláške, regulovaná cena pre domácnosti by v budúcom roku narástla v priemere o 6,68 %. Nakoniec však priemerná cena elektriny pre slovenské domácnosti vzrastie o 2,71 %, čo v praxi znamená medziročné zvýšenie mesačnej platby v priemere pre jednu rodinu o zhruba 0,30 eura. Ak by podľa Hudeca regulačný úrad v plnej miere reflektoval nárast veľkoobchodnej ceny komodity, mesačný účet domácnosti by k tomu v priemere vzrástol o symbolických približne 0,15 eura.

„Nedošlo by však k zmene súhrnných ekonomických parametrov podnikania na strane dodávateľov a riziku možného poklesu záujmu o regulovaný segment. K tomu všetkému, regulovaná cena komodity pre rok 2018 pri výpočte so zníženým koeficinetom kt je rádovo o 10 eur za megawatthodinu nižšia než aktuálna cenová úroveň na veľkoobchodnom trhu. Pre koncových odberateľov v domácnostiach to znamená, že aj pre rok 2019 možno s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať nárast koncovej ceny spôsobený vývojom na medzinárodnom trhu. Účelové zníženie koeficientu kt pre budúci rok sa tak z hľadiska strednodobej perspektívy javí ako nesystémový krok a ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia v energetike,“ konštatoval Hudec.