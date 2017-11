Zomrel Tomáš Ježek, jeden z autorov kupónovej privatizácie

Podľa Pitharta podľahol Ježek vážnej chorobe. Úmrtie potvrdil na sociálnej sieti aj jeho syn.

Bývalého ministra považoval Pithart za priateľa a vídal sa s ním na pravidelných stretnutiach exčlenov vlády. „Na poslednom stretnutí sa Tomáš ospravedlnil, to bolo pred 14 dňami. Ja som nevedel, že je tak vážne chorý,“ povedal expremiér.

Pripomenul, že Ježek bol autorom idey kupónovej privatizácie. „On sa nezriekol toho autorstva, hájil by to aj dnes, ale pripúšťal, že to nemôže byť jediná ani dominantná metóda,“ uviedol.

Dodal, že Ježek sa podieľal aj na priamej privatizácii Škody Auto nemeckému koncernu Volkswagen. Podľa Pitharta tiež Ježek upozorňoval na chyby, ktoré sa pri realizácii kupónovej privatizácie objavili.

„Keď sme sa na jednej porade so zahraničnými expertmi na vládnom zámku v Kolodějích prechádzali s Dušanom Třískom po parku, spomenuli sme si na detské roky, na potravinové lístky. Tak vznikla myšlienka na nejaké papieriky, kupóny, za ktoré ľudia budú získavať majetok štátu,“ spomínal pred dvoma rokmi Ježek v týždenníku Ekonom na zrod myšlienky kupónovej privatizácie, ktorá sa stala symbolom prechodu na trhové hospodárstvo. Aj on sám ale uznával, že nie všetko sa vtedy podarilo.

„Problém nastal po skončení kupónovej privatizácie, v momente, keď začal fungovať trh s akciami. A tam bol hlavný "prúser“, že to bolo bez dozoru a trvalo to päť rokov, pretože (Václav) Klaus žiadny dozor nechcel," povedal v jednom rozhovore Ježek. Spor o dohľad nad kapitálovým trhom bol jedným z dôvodov, prečo sa cesty niekdajších priateľov, ktorí sa poznali od základnej školy, nakoniec rozišli. „Už nikdy by som do ničoho nešiel s Václavom Klausom,“ odpovedal dokonca Ježek na otázku, čo by zmenil na svojich krokoch.

Pithart uviedol, že si Ježka vážil. „Pre mňa bol ten naozajstný liberál bez bázne a hany, pretože bol hlboko veriaci evanjelik. To bol ten pôvodný škótsky liberalizmus Adama Smitha,“ dodal. Podobné postoje podľa neho boli a sú v Česku výnimočné.

Na svoju úlohu v privatizačnom procese bol inak Tomáš Ježek aj po rokoch hrdý. Ako minister českej vlády sa podieľal už na takzvanej malej privatizácii, teda prevode predajní či reštaurácií do súkromných rúk.

„Václav Havel sa v lete 1990 posťažoval, že je už pol roka po revolúcii a on stále nevidí žiadnu súkromnú krčmu,“ opísal prvotný impulz, ktorý okrem privatizácie vyústil aj v reštitúcie. „To bola moja iniciatíva, to Klaus vôbec nechcel,“ zveril sa Hospodářským novinám.

Ježek sa počas novembrovej revolúcie v roku 1989 zúčastnil založenia Občianskeho fóra. Potom patril k zakladajúcim členom Občianskej demokratickej aliancie (ODA), za ktorú šesť rokov zasadal v Poslaneckej snemovni. V roku 1995 prešiel z ODA do tábora ODS, z ktorej neskôr vystúpil.

Pred pádom komunistického režimu Tomáš Ježek pracoval v Ekonomickom a neskôr prognostickom ústavu Akadémie vied. V 90. rokoch pôsobil ako poradca vtedajšieho ministra financií Václava Klausa, po prvých slobodných voľbách viedol dva roky ministerstvo privatizácie, bol tiež na čele Fondu národného majetku. Dvakrát neúspešne kandidoval do Senátu, potom externe vyučoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Úmrtie Ježka komentujú politici, poukazujú na jeho schopnosti i zásady. „Zomrel človek, ktorý úprimne veril svojej práci a jej zmyslu,“ uviedol prezident Miloš Zeman podľa svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka.