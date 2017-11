Výstavba úseku D1 Hubová - Ivachnová sa môže predĺžiť o päť rokov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vo štvrtok uzavrela dodatok k zmluve z konca roku 2013 o výstavbe úseku D1 pri Ružomberku so združením zhotoviteľov OHL ŽS, a. s., Brno (vedúci člen) a Váhostav – SK, a. s.

Zmluvná cena stavebných prác vyše 227 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, zahŕňajúca desaťpercentnú rezervu na nepredvídateľné náklady pri výstavbe, by sa podľa odhadov mala zvýšiť predbežne o 61 mil. eur. Konečná cena bude podľa NDS známa až po dopracovaní všetkých častí projektovej dokumentácie, nesmie byť však vyššia ako 50 % vysúťaženej ceny. Napriek predĺženiu lehoty výstavby by to nemalo ohroziť využitie peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020, s možnosťou dočerpania zdrojov do roku 2023.

„Národná diaľničná spoločnosť zavŕšila takmer desaťmesačné rokovanie o dostavaní diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Po nadobudnutí právoplatnosti EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) môže zhotoviteľ pokračovať v dostavbe diela,“ informoval po podpise dodatku k zmluve generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Proces EIA by mal byť ukončený na prelome januára a februára budúceho roka, ak neprídu odvolania. „Predpokladám, že obyvatelia Liptova a okolia Ružomberka veľmi napäto čakali na to, ako NDS túto situáciu vyrieši. Veríme, že v roku 2022 prví motoristi pôjdu týmto úsekom,“ uviedol Ďurišin.

Dôvodom predĺženia výstavby D1 Hubová – Ivachnová boli nepredvídateľné geologické podmienky počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať. Trasa diaľnice v plánovanej dĺžke 15,3 kilometra sa preto musí zmeniť, vyhne sa aktívnemu zosuvnému územiu, pričom tunel bude namiesto dvoch kilometrov dlhší o 1 600 metrov a celý úsek kratší o tristo metrov. Dodatok k zmluve obsahuje míľniky ďalšieho priebehu výstavby diaľnice, za ich nedodržanie hrozia zhotoviteľovi vysoké pokuty.

„EIA definitívne potvrdí trasovanie a na základe toho dostane zhotoviteľ pokyn na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre nové stavebné povolenie a až z týchto podkladov sa bude dať určiť aktuálna cena,“ povedal Ďurišin. Príprava projektovej dokumentácie by mala trvať zhruba jeden rok od právoplatnosti EIA, môže to byť však aj skôr. „Dodatkom sa mení trasovanie, bude sa stavať severný tunelový variant namiesto južného. Trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku diaľnice a bude znamenať aj nižšiu záťaž pre životné prostredie,“ priblížil Ďurišin.