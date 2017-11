Príplatky za noc či sviatok zasiahnu cestovný ruch, obávajú sa hotelieri

„Zavedenie príplatkov podľa poslaneckého návrhu bude znamenať zníženie kvality služieb skrátením otváracích hodín múzeí, galérií, jaskýň, stánkov s občerstvením alebo suvenírmi, ale predovšetkým bude viesť k obmedzovaniu prevádzkových hodín reštaurácií a iných služieb hlavne počas štátnych sviatkov a víkendov, či v nočných hodinách,“ uviedol. Ak je cieľom zavedenia navrhovaných opatrení zvyšovanie platov zamestnancov, zväz podporuje návrh podnikateľského sociálneho balíčka, ktorý predstavila Republiková únia zamestnávateľov SR (RÚZ).

ZHR napriek tomu víta záujem vlády o platy zamestnancov, aj v súvislosti so zvyšovaním príplatkov za nočnú a víkendovú prácu. „Naším cieľom je zvyšovať platy zamestnancom tak, aby sme zvýšili motiváciu pre prácu v tomto odvetví. Štatistiky ukazujú, že na to nepotrebujeme žiadne zákonné nariadenia,“ uviedol Harbuľák. Práve v cestovnom ruchu, kde stroje ani automatizácia nikdy nenahradia prácu zamestnancov, sú podľa neho už teraz náklady na prácu veľmi vysoké. "Zvýšenie príplatkov podľa poslaneckého návrhu cenu práce ešte zvýši, podľa našich prepočtov až o viac ako 20 percent a to už bude neúnosné“, poznamenal generálny manažér ZHR. V porovnaní s inými odvetviami slovenského hospodárstva je podľa neho v podnikoch cestovného ruchu pomer ceny práce k celkovým nákladom výrazne vyšší, tvorí až 40 %, než vo výrobných odvetviach, kde sa pohybuje len na úrovni 6 % až 7 %.

RÚZ navrhuje vlastné štyri opatrenia, ktoré by podľa zamestnávateľov k nárastu príjmov pracujúcich prispeli viac, ako návrhy strany Smer-SD. Ide o zvýšenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na 480 eur z budúcoročných 319,17 eura, nárast odvodovej odpočítateľnej položky pri zdravotnom poistení z terajších 380 eur na úroveň budúcoročnej minimálnej mzdy, teda na 480 eur s tým, že táto odpočítateľná položka by sa uplatňovala až do mzdy na úrovni 720 eur. Zamestnávatelia tiež navrhujú zaviesť zníženú daň z pridanej hodnoty na 10 % na všetky potraviny, nielen na vybrané, ako je to v súčasnosti. Štvrtým návrhom RÚZ je oslobodenie navrhovaných vyšších príplatkov od daní a odvodov. Tieto štyri opatrenia by podľa RÚZ mohli zvolenej modelovej rodine pomôcť mesačne sumou 263 eur.

Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu má stúpnuť zo súčasných 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce, čo od mája budúceho roka predstavuje nárast z 0,50 eura na hodinu na 1,38 eura na hodinu. Maximálna suma príplatku za prácu cez sviatok sa má zvýšiť zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Smer tiež navrhuje zaviesť nový príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý by zamestnanec dostával popri svojej mzde najmenej v sume hodinovej minimálnej mzdy. Od mája budúceho roka by tak tento príplatok dosahoval 2,759 eura. Všetky tieto návrhy do parlamentu predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák. Parlament sa začne týmito návrhmi zaoberať na svojej aktuálnej schôdzi.