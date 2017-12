Sociálna poisťovňa začína vyplácať vianočné príspevky

Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Poisťovňa takto vyplatí 1 175 964 via­nočných príspevkov. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom vo výške 12,74 eura aj v tomto roku dosahuje 100 eur a budú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 199,48 eura. Nárok na príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura však majú rovnako ako v predošlých troch rokoch len tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 398,96 eura. Maximálna suma vianočného príspevku bez zohľadnenia 12,74-eurového príplatku predstavuje 87,26 eura. Od najvyššej možnej sumy vianočného príspevku sa odpočítava 18 % rozdielu medzi výškou dôchodku a životným minimom. „Výšku vianočného príspevku si dôchodca môže vypočítať pomocou Kalkulačky pre výpočet vianočného príspevku, ktorá je tiež prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne,“ uviedol Višváder.

Vianočné príspevky pre penzistov zaviedla prvá vláda Roberta Fica. Prvýkrát ich dôchodcovia s nízkou penziou dostali v decembri 2006.