Politico: Kažimír kandidatúrou na šéfa Euroskupiny porušil všetky nepísané pravidlá

Európska socialistická strana (PES), kam patrí aj Kažimírov SMER, sa totiž dohodla, že do súboja o šéfa skupiny ministrov financií 19-člennej menovej únie vyšle Portugalca Mária Centena. Ten by mal nahradiť holandského sociálneho demokrata Jeroena Dijsselbloema, ktorý z postu odhádza v januári. Do súťaže sa prihlásil aj luxemburský liberál Pierre Gramegna a Dana Reizniece-Ozola z lotyšskej strany zelených. O Dijsselbloemovom nástupcovi rozhodnú ministri financií eurozóny v pondelok 4. decembra.

Vzhľadom na Kažimírovu „nepredvídateľnú povahu“ hodnotia socialisti v eurozóne jeho kandidatúru chladne, tvrdí Politico. Server cituje viacerých nemenovaných predstaviteľov, podľa ktorých má slovenský minister zvyk „hovoriť bez rozmyslenia“. Jeden zdroj mal dokonca vyjadriť obavy, či by Kažimír „dokázal vykonávať funkciu bez toho, aby urážal ľudí“.

Kažimírovo rozhodnutie udivilo aj viacerých predstaviteľov Európskej komisie. Podľa citovaných zdrojov majú teraz socialisti v hre dvoch kandidátov, čo jednoznačne komplikuje proces výberu nového šéfa Euroskupiny a poškodzuje ich snahu udržať si jedinú čelnú pozíciu v rámci kľúčových inštitúcii v Bruseli. Medzi vrcholnými európskymi inštitúciami totiž v súčasnosti prevládajú zástupcovia stredopravých strán, ktorí obsadili vedúce pozície v Európskom parlamente, Európskej rade aj v Európskej komisii.

Európska ľudová strana (EPP), ktorá združuje európske kresťansko-demokratické a stredopravé strany, skôr tento týždeň oznámila, že do súboja o šéfa Euroskupiny nevyšle vlastného kandidáta. Jasným favoritom tak podľa servera Politico zostáva Mário Centeno. Portugalský ekonóm s diplomom z Harvardu jednoznačne spĺňa všetky tri hlavné kritériá, ktorými sú „kompetentnosť, skúsenosť a vízia integrovanejšej eurozóny“, uviedol podľa servera predstaviteľ francúzskeho ministerstva financií.

Minister financií Peter Kažimír oficiálne potvrdil svoj záujem kandidovať na post šéfa Euroskupiny, teda neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny. Ako informoval slovenský rezort financií, vo štvrtok oficiálne podal prihlášku. Termín na podanie prihlášok pritom vyprší koncom tohto týždňa. „Mojím mottom je urobiť si domáce úlohy smerom k zmene k lepšiemu. Ako na národných, tak na celoeurópskej úrovni. Začíname písať novú kapitolu, kapitolu postavenú na dokončení architektúry hospodárskej a menovej únie, ako aj potrebe konsolidácie už existujúcich pravidiel a nástrojov,“ uviedol minister s tým, že eurozónu vníma ako motor európskej integrácie posilňujúci celé spoločenstvo.