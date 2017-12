Schodok rozpočtu sa priblížil miliarde eur

Deficit štátneho rozpočtu sa v novembri priblížil k miliarde eur. Po jedenástich mesiacoch totiž štát hospodáril so schodkom v objeme 981,4 mil. eur.

V samotnom novembri sa tak deficit prehĺbil o takmer 230 mil. eur. Celoročný rozpočet však počíta so schodkom na úrovni 1,993 mld. eur. Ak by sa teda mal dodržať, štát by musel v poslednom mesiaci roka prerobiť ďalšiu miliardu eur a deficit vyše zdvojnásobiť.

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených rezortom financií, celkové rozpočtové príjmy ku koncu novembra dosiahli 11,956 mld. eur a medziročne boli nižšie o 3 %. Z celoročne rozpočtovanej úrovne však zatiaľ dosiahli iba 77,7 %. Podobne sú na tom aj celkové výdavky, ktoré za jedenásť mesiacov dosiahli 12,937 mld. eur a medziročne sa mierne znížili o 0,1 %. Z celoročného rozpočtu výdavkov sa tak mesiac pred koncom roka vyčerpalo 74,4 %.

Na príjmovej strane nedosiahli vlaňajšiu úroveň po jedenástich mesiacoch príjmy z dividend, príjmy z rozpočtu Európskej únie, ani daňové príjmy. Medziročný pokles daňových príjmov, ktoré dosiahli 9,969 mld. eur, podľa ministerstva financií predstavoval 1,1 %. Na jednej strane síce rástol výber dane z pridanej hodnoty o 406,2 mil. eur, spotrebných daní o 76,3 mil. eur, dane z príjmov fyzických osôb o 7,7 mil. eur, ako aj dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 9,6 mil. eur, ani tieto čísla však nevykryli medziročný prepad pri korporátnej dani, ktorý však rezort financií nekvantifikuje. Pokles sa zaznamenal aj pri zrážkovej dani.

Príjmy štátneho rozpočtu zo zdrojov Európskej únie sa medziročne znížili až o 18,7 % na 882,7 mil. eur a príjmy z dividend boli nižšie o 16,4 % v objeme 393,2 mil. eur. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 2,1 % na 711,1 mil. eur.

Na strane výdavkov stúpli ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, pokrývajúce aj bežné náklady na chod štátu, o 2,2 % na 9,703 mld. eur. Transfer Sociálnej poisťovni rovnako vzrástol o 2,9 % na 375,8 mil. eur a podobne o 2,8 % sa zvýšil aj odvod do rozpočtu Európskej únie vrátane rezervy o 2,8 % na 583,3 mil. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa zvýšili medziročne o 1,4 % na 1,102 mld. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov eurofondov nastal medziročný pokles o takmer 19 % na 992,5 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 34,5 mil. eur.