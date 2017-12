USA radikálne zmenia dane. Trump uspel s ich reformou

„Teraz máme príležitosť urobiť Ameriku konkurencieschop­nejšou, zabrániť presunu pracovných miest do zahraničia a výrazne pomôcť strednej triede,“ povedal po hlasovaní líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell. Republikánsky senátor Bob Corkery ale s návrhom spokojný nie je. „Nedokážem sa zbaviť obáv a hlasovať za zákon, ktorý … bude znamenať väčšie bremeno pre budúce generácie,“ poznamenal.

Svoju verziu daňovej reformy už schválila Snemovňa reprezentantov, teraz začne zmierovacia procedúra oboch komôr, na ktorej konci by mala byť spoločná podoba daňového plánu. Predpokladá sa, že rokovania sa začnú hneď budúci týždeň. Podľa analytikov je veľmi pravdepodobné, že prezident stihne súbor daňových zmien podpísať ešte pred Vianocami, ako plánoval. To by pre neho znamenalo najväčšie legislatívne víťazstvo v tomto roku.

Úľavy pocítia najmä bohatí

Daňová reforma bude výrazne výhodnejšia pre bohatých Američanov, hoci ju Trump propagoval ako vianočný darček pre strednú vrstvu. „Ten zákon prinesie prospech tým, ktorí sú už teraz na samom vrchole, tým, ktorí sú už teraz bohatí a vplyvní,“ povedal líder menšinovej demokratickej frakcie v Senáte Chuck Schumer.

Sadzba dane z príjmu právnických osôb je teraz v USA stanovená na 35 percent, čo je najviac zo všetkých členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Máloktorý podnik ale v skutočnosti takú vysokú daň platí. Americké ministerstvo financií uvádza, že vďaka rôznym výnimkám, úľavám a ďalším možnostiam, ktoré daňový zákon ponúka, je teraz efektívna daňová sadzba asi na 22 percentách. Návrh, ktorý presadzujú republikáni, zníži oficiálny sadzbu na 20 percent. Bude tak nižšia ako napríklad v Austrálii, kde to je 30 percent, a podobná ako v Británii, kde podniky platia daň 19 percent. Podobne ako Británia sú na tom aj mnohé krajiny inde v Európe.

Daňové reformy zvýšia deficit

Hlasovanie o daňovej reforme sa v americkom Senáte značne pretiahlo. Pôvodne sa predpokladalo, že sa o návrhu bude hlasovať už vo štvrtok, potom sa hovorilo o piatkovom popoludní. Prieťahy spôsobili výhrady viacerých republikánskych senátorov, k návrhu sa preto až do poslednej chvíle dopĺňali rôzne dodatky.

Zníženie daní podľa prepočtov pripraví americkú štátnu pokladnicu v nasledujúcich desiatich rokoch zhruba o 1,5 bilióna dolárov. Trumpova administratíva ale predpokladá, že výpadok kompenzuje odbúranie alebo výrazné obmedzenie odpočítateľných položiek a hlavne rýchlejší hospodársky rast. To spochybnilo viacero nezávislých ekonomických expertov. Vo štvrtok nestranný senátny výbor pre dane upozornil na to, že Trumpove reformy sa v ďalšom desaťročí výrazne odrazía na federálnom deficitu.

Republikáni si sľubujú, že v situácii, keď sa americkému hospodárstvu darí, budú môcť touto daňovou reformou ovplyvniť voliča pred voľbami do Snemovne reprezentantov a časti Senátu. Konať sa budú budúci rok na jeseň.